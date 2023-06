Mở đầu chương trình là phần trình diễn của Công an tỉnh với lần lượt 5 tiết mục, gồm: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Bình yên buôn làng” (sáng tác Thiếu tướng, Tiến sỹ Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh); Tốp ca nam “Xuống chòi mau đi em” (dân ca Jrai-phỏng dịch cố nhạc sỹ Nhật Lai); Múa độc lập “Hồi sinh” (biên đạo múa Bích Nguyệt); tam ca nam “Bài ca quê hương” (sáng tác của cố NSND Y Moan); Hát múa “Công an Gia Lai làm theo lời Bác” (sáng tác của Nhạc sỹ Lê Xuân Hoan). Phía Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San biểu diễn các tiết mục văn nghệ, gồm: múa “Hồn chiêng”; tốp ca nam “Giữ trọn lời thề”; song ca “Hạnh phúc thầm lặng”; hát, múa “Ơn Bác Hồ với Tây Nguyên”.

Mỗi tiết mục đều mang màu đậm âm hưởng và bản sắc Tây Nguyên đại ngàn, thể hiện tình yêu quê hương đất nước; truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; ngợi ca người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì buôn làng bình yên, "Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ". Đặc biệt, với màn biên đạo múa uyển chuyển, sinh động; tiết tấu âm nhạc, hình ảnh hấp dẫn, tiết mục múa “Hồi sinh” khiến người xem xúc động khi tái hiện lại cuộc giải cứu một cháu bé bị mắc kẹt trong trụ bê tông.

Cụ thể, tiết mục được lấy ý tưởng từ vụ cứu nạn diễn ra vào ngày 20-3-2020 của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh. Sau hơn 2 giờ khẩn trương, đơn vị đã cứu nạn thành công cháu Puih Phong (7 tuổi, trú tại làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) bị mắc kẹt trong 1 trụ điện rỗng ruột bỏ hoang sâu khoảng 2 m khi chơi đùa cùng bạn bè tại khu vực làng Kláh 1 (xã Ia Dêr). Ngoài ra, các tiết mục khác tại chương trình được trình diễn và dàn dựng công phu, hoành tráng đã gây ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Với nội dung, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, những những lời ca, tiếng hát, hình ảnh nghệ thuật đã phản ánh hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó giữa lực lượng CAND với bà con các địa phương. Đoàn nghệ thuật của 2 đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, bố cục, đem đến những tiết mục hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo lực lượng khán giả tại địa phương.

Đêm diễn kết thúc, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia Liên hoan Đoàn Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII-2023 tại Nghệ An. Cụ thể, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Gia Lai được Ban Tổ chức trao Giải B toàn đoàn; tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Bình yên buôn làng” đạt giải A và bằng khen của Bộ Công an. 2 tiết mục tốp ca nam: “Xuống chòi mau đi em” và tam ca nam “Bài ca quê hương” đạt giải B. Tiết mục múa độc lập “Hồi sinh” đạt giải C và giải tiết mục tự biên chất lượng về đề tài Công an nhân dân.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023); Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023). Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đây cũng là hình thức sáng tạo nhằm vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng đời sống văn hoá mới.