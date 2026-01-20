Từ thực tiễn đổi mới ở Gia Lai đến Đại hội XIV: Niềm tin được bồi đắp

(GLO)- 40 năm thực hiện đường lối đổi mới kể từ Đại hội VI của Đảng và những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại dấu ấn rõ nét trong tiến trình phát triển của tỉnh Gia Lai.

Từ công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên đến tăng trưởng kinh tế, đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân… thực tiễn sinh động ấy đang tiếp tục bồi đắp niềm tin, tạo nền tảng để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, bền vững và toàn diện hơn.

Củng cố sức mạnh nội sinh từ công tác xây dựng Đảng

Nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới kể từ Đại hội VI (1986) của Đảng, đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Những chuyển biến này không chỉ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, mà còn tạo nền tảng chính trị vững chắc cho phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của nhân dân.

Kết nạp đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ ở phường Bình Định. Ảnh: N.H

Một trong những điểm nổi bật là công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Việc mở rộng nguồn kết nạp trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, chủ doanh nghiệp tư nhân… đã góp phần bổ sung sinh lực mới cho Đảng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững của tổ chức cơ sở đảng.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã kết nạp 21.572 đảng viên, vượt 222 đảng viên so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 147 nghìn đảng viên. Cùng với việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng đảng viên mới được chú trọng nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Hiệu quả của công tác xây dựng Đảng còn thể hiện ở kết quả đánh giá hằng năm có trên 92% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 91% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những con số này phản ánh sự chuyển biến thực chất trong sinh hoạt đảng, ý thức trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Thực tiễn cho thấy, việc đa dạng hóa nguồn phát triển đảng viên đã mang đến sinh khí mới cho tổ chức cơ sở đảng. Ở nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở, sự tham gia của đảng viên trẻ, nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo… đã góp phần làm cho phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương trở nên năng động, sáng tạo hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh”.

Từ thực tiễn cơ sở, xã KDang là một ví dụ cụ thể. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp 105 đảng viên mới, đạt 4% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Bí thư Đảng ủy xã Lê Thị Huệ cho biết, địa phương luôn gắn công tác phát triển đảng viên với các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đồng thời đề cao vai trò dìu dắt, kèm cặp của đảng viên chính thức đối với quần chúng ưu tú.

“Nguyên tắc xuyên suốt chúng tôi quán triệt là ở đâu có dân, ở đó phải có đảng viên nòng cốt. Đảng viên mới không chỉ được bồi dưỡng lý luận chính trị, mà còn được rèn luyện trong thực tiễn sản xuất, công tác đoàn thể và các phong trào xã hội. Nhờ vậy, lực lượng đảng viên trẻ ngày càng có trình độ, khát vọng cống hiến, góp phần trẻ hóa đội ngũ và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở” - bà Huệ chia sẻ.

Động lực phát triển kinh tế từ những quyết sách đúng đắn

Cùng với công tác xây dựng Đảng, 40 năm thực hiện đường lối đổi mới kể từ Đại hội VI của Đảng đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong phát triển KT-XH của đất nước nói chung và của tỉnh Gia Lai hiện nay nói riêng.

Trên cơ sở vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, gắn với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, từng cộng đồng dân cư, Gia Lai từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo ra những thay đổi mang tính nền tảng và lâu dài.

Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông được thi công hoàn thành đưa vào sử dụng cuối tháng 9-2025, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Một trong những dấu ấn dễ nhận thấy là hệ thống hạ tầng KT-XH được đầu tư ngày càng đồng bộ. Nhiều tuyến giao thông có tính kết nối vùng được xây dựng mới; hệ thống điện lưới quốc gia phủ khắp hầu hết thôn, làng; trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư, đặc biệt ở những vùng khó khăn.

Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm, sinh kế của người dân ngày càng ổn định, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao.

Đáng chú ý, việc lồng ghép và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo thêm động lực để người dân đổi mới tư duy sản xuất, mạnh dạn phát triển kinh tế, hướng tới cuộc sống ổn định, bền vững, gắn bó lâu dài với quê hương, buôn làng.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của tỉnh đạt 6,71%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 78,31%; thu ngân sách đến cuối năm 2025 đạt hơn 27.000 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, sau hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) trở thành tỉnh Gia Lai hiện nay có dư địa phát triển rất lớn, không chỉ ở việc mở rộng quy mô diện tích và dân số, mà còn ở sự cộng hưởng, bổ trợ trên tất cả lĩnh vực. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu. Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10 - 10,5%, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) - khẳng định: Những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong 40 năm đổi mới nói chung, nhiệm kỳ Đại hội XIII nói riêng, đã được nhân dân tin tưởng, ủng hộ và mang lại những thành quả rõ nét trong phát triển KT-XH, đưa Việt Nam trở thành một nước có thu nhập cao trong khu vực.

Theo ông Ksor Phước, vấn đề dân tộc và các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ chiến lược, được triển khai ổn định, xuyên suốt trong quá trình đổi mới đất nước. Sự kiên định trong đường lối và nhất quán trong tổ chức thực hiện đã tạo nền tảng quan trọng để các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trong đó có Gia Lai, từng bước phát triển bền vững.

Đặc biệt, việc triển khai đồng thời ba chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm gần đây đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng KT-XH, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH đã và đang tạo nền tảng vững chắc để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Gia Lai vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Từ góc nhìn của người dân, ông Lê Thanh Nghĩa (trú tại phường Quy Nhơn Nam), cho rằng những thành quả sau 40 năm đổi mới và kết quả nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

“Với niềm tin được bồi đắp từ thực tiễn, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, mở ra hướng đi bền vững, đưa Gia Lai phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới” - ông Nghĩa bày tỏ.