Tham dự lễ ký kết có thầy Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng Trường THPT Chi Lăng; bà Phạm Thị Khánh Phượng-Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng và chuyên viên, giáo viên của 2 đơn vị.

Những năm gần đây, Việt Nam luôn chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo Tin học cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh khối phổ thông. Không chỉ là công cụ để trau dồi kiến thức, công nghệ thông tin còn là hành trang cho các em trên bước đường trở thành “công dân toàn cầu”. Không nằm ngoài xu hướng đó, Ban Giám hiệu Trường THPT Chi Lăng đã quyết định ký kết hợp tác với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam nhằm phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với sự ký kết này, Trường THPT Chi Lăng trở thành đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh Gia Lai đưa chuẩn Tin học quốc tế MOS và IC3 vào trong chương trình giảng dạy tăng cường kỹ năng. Đây là bước khởi đầu để chương trình Tin học quốc tế lan rộng mạnh mẽ hơn nữa ở Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên, bắt kịp xu thế phát triển chung của cả nước.

Sau lễ ký kết, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam sẽ hỗ trợ tập huấn về phương pháp giảng dạy về chương trình quốc tế MOS và IC3; chuyển giao tài liệu giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn cho Trường THPT Chi Lăng trong quá trình triển khai. Theo kế hoạch, trong năm học 2023-2024, hai đơn vị sẽ khởi động chương trình hợp tác với việc đào tạo chứng chỉ MOS cho học sinh và dự kiến tổ chức thi lấy chứng chỉ vào cuối mỗi học kỳ. Hoạt động này là cơ sở để nhà trường lựa chọn và thành lập đội tuyển học sinh tham gia Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng thế giới được tổ chức thường niên tại Hoa Kỳ.

Được biết, IC3 (The Internet and Computing Core Certification) là chứng chỉ quốc tế về khả năng sử dụng máy tính và Internet do Tổ chức Tin học thế giới Certiport (Hoa Kỳ) cấp. Đây là thước đo chuẩn quốc tế về khả năng sử dụng thành thạo máy tính, được công nhận trên toàn thế giới. MOS (Microsoft Office Specialist) là chứng chỉ duy nhất xác định kỹ năng Tin học văn phòng Microsoft Office.

Các chứng chỉ này đem lại khá nhiều lợi ích cho người học khi được công nhận là chuẩn đầu ra tại nhiều trường THPT trên cả nước; được các trường đại học ưu tiên trong tuyển sinh, miễn học phần hoặc đầu ra về Tin học; được nhiều doanh nghiệp áp dụng ưu tiên trong tuyển dụng đầu vào…