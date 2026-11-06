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Thời sự

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa làm Cụm trưởng cụm thi đua khu vực Nam Trung Bộ năm 2027

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Chiều 5-11, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ gồm 5 trường thuộc các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và TP. Đà Nẵng. Năm 2026, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai làm Cụm trưởng.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, năm 2026, các trường thành viên đã chủ động triển khai phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và xây dựng trường chính trị đạt chuẩn.

Trong năm, toàn cụm tổ chức 138 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 8.801 học viên; triển khai 2 đề tài khoa học cấp tỉnh và 10 đề tài cấp trường được nghiệm thu.

Các trường đã chủ trì, phối hợp tổ chức 18 hội thảo, tọa đàm cấp trường và 9 hội thảo, tọa đàm cấp tỉnh, cấp bộ; xuất bản 20 số bản tin thông tin lý luận và thực tiễn.

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ThS. Ngô Khắc Ngọc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Thực hiện Quy định số 396-QĐ/TW ngày 6-1-2026 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, đến cuối năm 2026, có 2/5 trường thành viên được công nhận đạt chuẩn mức 1 là Trường Chính trị TP. Đà Nẵng và Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi. Các trường còn lại tiếp tục tập trung nguồn lực, triển khai lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của cụm thi đua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn lực chuyển đổi số giữa các trường chưa đồng đều; việc gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn địa phương chưa đồng bộ; một số tiêu chí xây dựng trường chính trị đạt chuẩn còn vướng mắc.

Năm 2027, cụm thi đua các trường chính trị khu vực Nam Trung Bộ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách; tập trung thực hiện Quy định số 396-QĐ/TW; tăng cường xây dựng đội ngũ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

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Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hà Duy

Tại hội nghị tổng kết, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng năm 2027 cho Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

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