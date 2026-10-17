Cụm thi đua số 7 chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận

(GLO)- Sáng 17-10, tại xã Kon Gang, Cụm thi đua số 7 thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Tọa đàm phát huy vai trò của Mặt trận cơ sở trong vận động nhân dân, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụm thi đua số 7 gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, phường: Pleiku, Thống Nhất, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú, Biển Hồ, Gào, Kon Gang, Đăk Đoa và Bàu Cạn.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi tọa đàm, đại diện các đơn vị đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiêu biểu là mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan khu dân cư khang trang, sạch đẹp.

Cụm thi đua số 7 tặng 10 suất quà cho các hộ khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Mô hình “Gia sư số” hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng. Mô hình “Vườn cà phê thanh niên” phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sản xuất của địa phương...

Dịp này, Agribank Chi nhánh Đak Đoa Đông Gia Lai ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 số tiền 10 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, Cụm thi đua số 7 trao hỗ trợ sinh kế cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kon Gang để mua bò phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Cụm thi đua số 7 còn trao 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Các đơn vị giao lưu bóng chuyền. Ảnh: Bá Bính

Sau buổi tọa đàm, các đơn vị trong Cụm thi đua tham gia giao lưu bóng chuyền, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó.