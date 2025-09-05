Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ khai giảng năm học mới

(GLO)- Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 với sự tham dự của đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp đối tác, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên cùng học sinh, sinh viên.

Năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh đạt 1.179 học sinh, sinh viên hệ cao đẳng-trung cấp, tương đương 85,7% chỉ tiêu được giao; cùng với đó, hệ sơ cấp và các lớp ngắn hạn vượt mức kế hoạch, đưa tổng số học sinh sinh viên toàn trường cuối năm lên 1.695, phân bổ ở 6 khoa với 100 lớp.

Một tiết mục văn nghệ của sinh viên tại lễ khai giảng. Ảnh: ĐVCC

Chất lượng đào tạo tiếp tục giữ vững. Gần 500 sinh viên được khen thưởng; hai nhà giáo đoạt giải ba tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Nhà trường cũng đã cấp trên 2.500 chứng chỉ sơ cấp, ngắn hạn.

Tại lễ khai giảng, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng; VietinBank Phú Tài và Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam trao 70 suất học bổng trị giá 35 triệu đồng cho sinh viên nghèo vượt khó.

Nhà trường khen thưởng các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Vũ Xuân Phong nhấn mạnh: Năm học mới, nhà trường đặt mục tiêu tuyển sinh đạt trên 90% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ tốt nghiệp trên 95%, phấn đấu hơn 80% sinh viên có việc làm đúng ngành trong vòng 6 tháng sau khi ra trường. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường gắn kết doanh nghiệp, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo.