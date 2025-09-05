Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ khai giảng năm học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, Trường Cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung bộ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026 với sự tham dự của đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp đối tác, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên cùng học sinh, sinh viên.

Năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh đạt 1.179 học sinh, sinh viên hệ cao đẳng-trung cấp, tương đương 85,7% chỉ tiêu được giao; cùng với đó, hệ sơ cấp và các lớp ngắn hạn vượt mức kế hoạch, đưa tổng số học sinh sinh viên toàn trường cuối năm lên 1.695, phân bổ ở 6 khoa với 100 lớp.

z6979044370282-bf9fc5646a9b4c0c32644d6995101a47.jpg
Một tiết mục văn nghệ của sinh viên tại lễ khai giảng. Ảnh: ĐVCC

Chất lượng đào tạo tiếp tục giữ vững. Gần 500 sinh viên được khen thưởng; hai nhà giáo đoạt giải ba tại Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024. Nhà trường cũng đã cấp trên 2.500 chứng chỉ sơ cấp, ngắn hạn.

Tại lễ khai giảng, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng; VietinBank Phú Tài và Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam trao 70 suất học bổng trị giá 35 triệu đồng cho sinh viên nghèo vượt khó.

z6979045566229-55be65ebc8e7b7170541362d93e606e1.jpg
Nhà trường khen thưởng các học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Vũ Xuân Phong nhấn mạnh: Năm học mới, nhà trường đặt mục tiêu tuyển sinh đạt trên 90% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ tốt nghiệp trên 95%, phấn đấu hơn 80% sinh viên có việc làm đúng ngành trong vòng 6 tháng sau khi ra trường. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường gắn kết doanh nghiệp, chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường CĐ tuyển sinh xuyên lễ Quốc khánh 2.9, ngành 'hot' hết chỉ tiêu

Nhiều trường CĐ tuyển sinh xuyên lễ Quốc khánh 2.9, ngành 'hot' hết chỉ tiêu

Tuyển sinh

Mùa tuyển sinh năm 2025 đang trong giai đoạn cao điểm. Trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, nhiều trường CĐ tại TP.HCM vẫn bố trí lực lượng trực, làm việc xuyên lễ để tư vấn và tiếp nhận hồ sơ cho thí sinh. Hiện những ngành được nhiều thí sinh quan tâm đã hết hoặc sắp hết chỉ tiêu tại các trường.

Lưu niệm

Gia Lai: Các trường đại học, cao đẳng tích cực hỗ trợ tân sinh viên nhập học

Giáo dục

(GLO)- Những ngày đầu năm học mới, không khí nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh trở nên nhộn nhịp. Đồng hành cùng tân sinh viên, mỗi trường triển khai nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau, giúp các em an tâm, khởi đầu thuận lợi cho chặng đường học tập, rèn luyện phía trước.

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Gia Lai sắp xếp đội ngũ giáo viên trước năm học mới

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)-Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 3.500 giáo viên, nhân viên so với định mức. Sở Giáo dục và Ðào tạo cho biết sẽ tập trung rà soát, điều chuyển và tham mưu tuyển dụng số chỉ tiêu còn lại, đồng thời linh hoạt bổ sung giáo viên hợp đồng kịp thời, nhất là vùng khó khăn.

Học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn say sưa vẽ bích họa về chủ đề đất Võ trời Văn trên bức tường trắng. Ảnh: T.D

“Đất võ trời văn” hiện lên trong những bức bích họa

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Bức tường trắng trong khuôn viên Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) nay được “thay áo” mới bằng hình ảnh đầy màu sắc của tranh bích họa. Ở đây, giáo viên và học sinh đã kể về câu chuyện văn hóa nơi “đất võ trời văn” bằng ngôn ngữ của hội họa.

Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai: Điểm chuẩn trúng tuyển từ 22,02-25,14

Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai: Điểm chuẩn trúng tuyển từ 22,02-25,14

Tuyển sinh

(GLO)- Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh vừa công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2025. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 4 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 22,02-25,14.

null