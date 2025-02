Năm nay, tỉnh giao cho thị xã An Khê tuyển gọi 91 thanh niên nhập ngũ, tăng 4 chỉ tiêu so với năm 2024; trong đó có 72 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự, 19 thanh niêm tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Khê tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có 75 người viết đơn tình nguyện; 100% thanh niên là đoàn viên, 2 đảng viên; 9 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

Năm nay, thị xã An Khê có 91 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Minh

Sáng sớm đã có đông đảo người dân đến tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Bùi Thị Liên (tổ 14, phường An Phú, thị xã An Khê) dặn dò tân binh Phạm Quốc Hưng trước lúc lên đường tòng quân. Ảnh: Ngọc Minh