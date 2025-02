Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Xung phong nhập ngũ

Đang học năm thứ nhất Khoa Công nghệ thông tin (Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh), chàng sinh viên Lê Trung Thông (SN 2006, tổ 1, phường Ngô Mây) đã tạm gác việc học tập, viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nhập ngũ đợt này. Theo anh Thông, quân đội là môi trường tốt để bản thân học tập, rèn luyện, trưởng thành. Đây cũng là dịp để anh thực hiện mơ ước được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính.

“Ba mẹ tôn trọng, ủng hộ khi tôi quyết định bảo lưu kết quả học tập để thực hiện ước mơ cũng như phát huy sức trẻ, góp phần bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, tôi hứa sẽ khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”-anh Thông chia sẻ.

Đại diện tổ 1, Ban Chỉ huy Quân sự phường Ngô Mây đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho tân binh Lê Trung Thông (bìa trái). Ảnh: Ngọc Minh

Có bố mẹ công tác trong quân đội, từ nhỏ, chị Phạm Huyền Trang (tổ 13, phường An Phú) mong muốn tiếp nối truyền thống gia đình. Sau khi tốt nghiệp Học viện Phụ nữ Việt Nam, đầu năm 2024, chị Trang làm cộng tác viên phát thanh, dẫn chương trình, viết tin bài cho một số đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện Đak Pơ, thị xã An Khê. Môi trường làm việc càng thôi thúc chị thực hiện ước mơ trở thành quân nhân và đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

“Biết tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ai cũng chúc mừng, ủng hộ. Trong đó, bà ngoại thường xuyên động viên, khích lệ, mong tôi trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Tôi sẽ nỗ lực vượt qua gian khổ, huấn luyện thật tốt, đạt kết quả cao, xứng đáng với niềm tin yêu của người thân”-chị Trang thổ lộ.

Bà Đặng Thị Ích (bà ngoại của chị Trang) kể: Vợ chồng bà có 4 người con gái thì 3 chàng rể và mẹ của Trang công tác trong quân đội. Thấu hiểu những gian khổ, vất vả mà người lính phải trải qua, bà động viên Trang vững tin vào con đường mình đã chọn.

Đại diện Chi bộ tổ dân phố 13 (phường An Phú) thăm, tặng quà động viên chị Phạm Huyền Trang trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: N.M

“Từ khi biết Trang trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bà con trong xóm, trong tổ, rồi đại diện các hội, đoàn thể, phường thường xuyên thăm hỏi, động viên và tặng quà. Tôi rất tự hào và tin tưởng Trang hoàn thành tốt nhiệm vụ”-bà Ích cho hay.

Đề cập công tác tuyển quân năm 2025, ông Nguyễn Gia Phong-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú-cho biết: “Toàn phường có 18 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 1 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân; trong đó có 13 thanh niên viết đơn tình nguyện. Ủy ban nhân dân phường, các tổ dân phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các thanh niên trúng tuyển. Hiện nay, các thanh niên trúng tuyển đều có mặt tại địa phương, xác định tốt nhiệm vụ, chờ ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Còn theo ông Lê Minh Quang-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Sơn: “Thị xã An Khê giao phường tuyển gọi 17 công dân nhập ngũ. Qua rà soát, phường tuyển gọi và thị xã đã phát lệnh gọi nhập ngũ 26 công dân, vượt chỉ tiêu 9 người. Chúng tôi tham mưu UBND phường tổ chức gặp mặt, động viên tinh thần để các thanh niên trúng tuyển yên tâm lên đường làm nhiệm vụ”.

Sẵn sàng cho lễ giao nhận quân

Năm nay, tỉnh giao thị xã An Khê tuyển gọi 91 thanh niên nhập ngũ vào lực lượng Quân sự, Công an nhân dân, tăng 4 chỉ tiêu so với năm 2024. Trong số thanh niên trúng tuyển có 75 người viết đơn tình nguyện; 100% thanh niên là đoàn viên, 2 đảng viên; 9 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Tất cả thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường tòng quân.

Tặng quà cho những thanh niên trên địa bàn phường Tây Sơn, trước khi lên đường tòng quân. Ảnh: Minh Quang

Theo Thượng tá Phạm Công Đãng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê: Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hiện hành; tổ chức đăng ký, quản lý thực lực, xét duyệt, sơ tuyển, khám tuyển, thâm nhập, hiệp đồng giao nhận quân đúng quy định.

Thượng tá Đãng cho biết: Đơn vị đã tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân năm 2025 với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc; phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc gương mẫu tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân thị xã đối với thanh niên nhập ngũ. Một số cơ quan liên quan tổ chức đêm văn nghệ Hội trại tòng quân tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

“Năm nay, Hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân diễn ra tại Hội trường 23-3 (phường An Tân). Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị những điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết để mọi hoạt động của Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân diễn ra đúng kế hoạch và thành công.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Công an thị xã bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, nhanh, gọn, an toàn, đúng quy định”-Thượng tá Đãng nhấn mạnh.