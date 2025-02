Để không khí ngày hội tòng quân thêm phần long trọng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị phối hợp với các đoàn thể tổ chức “Hội trại tòng quân” năm 2025.

Tham dự hội trại có các đoàn viên thanh niên và công dân lên đường nhập ngũ. 17 địa phương trong tỉnh đã tiến hành dựng 187 trại, trong đó có 17 trại chỉ huy. Mỗi địa phương chọn chủ đề hội trại và bài hát riêng nhưng đều chung khẩu hiệu “Tuổi trẻ đoàn kết, khát vọng, tiên phong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Theo kế hoạch, xuyên suốt trong ngày 12-2, tại “Hội trại tòng quân” ở các địa phương lần lượt diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tạo không khí vui tươi để khích lệ tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ như: thi trại đẹp, tổ chức trò chơi dân gian, bữa cơm người lính, sinh hoạt truyền thống, tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự, giao lưu văn nghệ…

Từ 7 giờ ngày 12-2, mọi người tập trung về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ, nơi tổ chức “Hội trại tòng quân” để tiễn 219 thanh niên lên đường nhập ngũ. Anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-cho biết: “Vật liệu làm trại chủ yếu là “cây nhà lá vườn” nhưng được thiết kế khá đẹp mắt, từ lối vào đến những chi tiết bên trong trại. Tên của các trại gắn với truyền thống quê hương, nhân vật lịch sử, khí thế tuổi trẻ…

Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động như: dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, thi dựng trại, thi các trò chơi dân gian, tìm hiểu truyền thống, thi mâm cơm chiến sĩ”.

Là đảng viên trẻ lên đường nhập ngũ đợt này, anh Nguyễn Vĩnh Lâm (làng Ia Kăm, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) cho biết: “Hội trại rất vui và đầm ấm tình cảm của bà con, chính quyền địa phương dành cho các thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng với đó là những hoạt động ý nghĩa, vui tươi, tiếp thêm sức mạnh, quyết tâm cho chúng tôi trước lúc lên đường nhập ngũ. Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của mọi người”.

“Hội trại tòng quân” không chỉ là ngày hội của những thanh niên lên đường nhập ngũ mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của người dân, chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể dành cho các tân binh trước khi bước vào môi trường mới.

Ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-cho biết: “Sau khi tỉnh có kế hoạch tổ chức “Hội trại tòng quân”, chúng tôi đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, các địa phương, đơn vị phối hợp để tổ chức hội trại trang trọng, ý nghĩa. Huyện Chư Prông tổ chức 21 trại, nhiều nhất tỉnh. Đây là tình cảm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân dành cho các thanh niên lên đường nhập ngũ”.

Tại TP. Pleiku, ngay từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên đã có mặt tại “Hội trại tòng quân” để tham gia các hoạt động. Chị Nguyễn Hà Thanh Tuyền (tổ 7, phường Diên Hồng) cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đến đây để tổ chức “Hội trại tòng quân” tiễn 244 thanh niên của thành phố lên đường nhập ngũ.

Thông qua hội trại, chúng tôi muốn nhắn gửi tới các bạn là hãy yên tâm hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Ở địa phương, chúng tôi sẽ thay mặt các bạn trong công tác tình nguyện, chăm lo đến các gia đình có con em lên đường nhập ngũ”.

Vào lúc 7 giờ sáng 13-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025.

Năm nay, toàn tỉnh có 2.875 công dân lên đường nhập ngũ (2.406 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 469 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Trong đó có 6 công dân nữ và 45 đảng viên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Về chất lượng giao quân, 144 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp (tăng 14 công dân so với năm 2024). Về sức khỏe loại 1 có 225 công dân, sức khỏe loại 2 có 1.280 công dân, còn lại là sức khỏe loại 3. Các đơn vị nhận quân gồm: Quân khu 5, Quân đoàn 34, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân), Công an tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đến tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.