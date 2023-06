“Triển khai đồng bộ các giải pháp, loại trừ nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự Đak Lak"

(GLO)- Đó là quan điểm của Bộ Công an tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội sáng 16-6.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức-Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đak Lak. Cụ thể, rạng sáng 11-6, hàng chục đối tượng đã xông vào trụ sở UBND xã Ea Ktur, Ea Tiêu (tỉnh Đak Lak) đập vỡ cửa kính, dùng súng và vũ khí thô sơ tấn công khiến Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu và 4 cán bộ công an tử vong; 2 công an trọng thương. Trên đường di chuyển, các nghi phạm chặn bắn lái xe và người dân khiến 3 người tử vong và một số người bị thương.

Đến nay, công an đã bắt giữ trên 50 đối tượng, thu nhiều vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế và vật liệu nổ, giải cứu an toàn 3 con tin. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận động cơ gây án là do bị xúi giục qua không gian mạng, kích động chia rẽ giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số, dẫn đến những hành động man rợ, mất nhân tính, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức khẳng định: Đây chỉ là số ít đối tượng cực đoan; tuyệt đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng, ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng. Nếu không có sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số địa phương thì trong thời gian ngắn không thể truy bắt nhanh gọn các đối tượng gây án.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, truy bắt toàn bộ các đối tượng, thu giữ vũ khí và vật liệu nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Đồng thời tiến hành công tác điều tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm loại trừ nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động, gây mất an ninh trật tự; chỉ đạo rà soát các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước...

“Cấp ủy, chính quyền tỉnh Đak Lak, các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, nắm dân, gần dân, sát dân, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn trong Nhân dân để giải quyết sớm. Nâng cao tinh thần cảnh giác của Nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động; đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân…”-Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nêu chỉ đạo của Bộ Công an.