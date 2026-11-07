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Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ khó khăn ở xã Ia Le

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MINH CHÍ
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(GLO)- Ngày 7-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Sẻ (thôn Phú Bình, xã Ia Le).

Đây là hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ xây nhà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Gia Lai” do Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng tài trợ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Sẻ là 1 trong 5 hộ được thụ hưởng dự án, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.

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Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Sẻ (thôn Phú Bình, xã Ia Le). Ảnh: Minh Chí

Tại buổi trao, gia đình bà Sẻ được nhận 30 triệu đồng, tương ứng 50% mức hỗ trợ. Số kinh phí còn lại sẽ được trao sau khi công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 300 triệu đồng, hỗ trợ 5 hộ dân tại các xã Hòa Hội, Ia Le, Đức Cơ, Krong và phường Hoài Nhơn.

Các công trình phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 11-2026, góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

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