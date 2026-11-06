Sở Ngoại vụ trao nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn tại xã Al Bá

(GLO)- Sáng 6-11, tại làng Tung Ke, xã Al Bá (tỉnh Gia Lai), Sở Ngoại vụ phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đinh Ớt. Đây là hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Căn nhà có diện tích 36 m², gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ; nền lát gạch, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 85 triệu đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai hỗ trợ 60 triệu đồng, Công ty CP Phong điện Phương Mai hỗ trợ 25 triệu đồng.
Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kết nghĩa giữa Sở Ngoại vụ với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 29-10, UBND xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban tổ chức giải tennis - pickleball thiện nguyện cúp mỏ đá làng Bi lần thứ 4 năm 2026 bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng tại thôn Tân Điệp và Plei Hek.
(GLO)- Ngày 4-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 3-11, tại Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh) cùng CLB Niềm tin số Gia Lai tổ chức chương trình “Không Một Mình - Kết Nối Không Tổn Thương” nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh trên môi trường mạng.
(GLO)- Hà Nội dự kiến hỗ trợ 100% giá trị xe máy điện mới, tối đa 20 triệu đồng cho cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi từ xe chạy xăng, dầu. Tuy nhiên, để nhận khoản hỗ trợ này, người dân phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện về cư trú và sở hữu phương tiện.
(GLO)- Không cần bước chân ra khỏi nhà, chỉ với một link, người dùng Internet có thể hóa thân thành chú tiểu để lễ Phật, ngồi thiền, lần tràng hạt hoặc bước vào một nhà thờ ảo để thắp nến, cầu nguyện, nghe thánh ca đang trở thành hiện tượng thú vị trên mạng xã hội.
(GLO)- Chợ Khu 6 (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) một thời sầm uất, nổi tiếng với các mặt hàng đồ khô, đặc sản nhưng giờ hoạt động buôn bán rơi vào cảnh ảm đạm, thưa vắng khách, nhiều tiểu thương trả sạp vì kinh doanh khó khăn.
(GLO)- Từ hôm nay (2-11), cơ quan Bảo hiểm xã hội triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11 tại 21 tỉnh, thành phố qua tài khoản cá nhân, trong đó có Gia Lai. Tại 13 địa phương còn lại, người hưởng dự kiến nhận tiền từ ngày 3-11.
(GLO)- Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” tại tỉnh Gia Lai do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm giúp các thai phụ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo dõi thai kỳ và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sinh nở.
(GLO)- Ngày 31-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn phối hợp với Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Gia Lai và các đơn vị tổ chức khánh thành, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho 2 hộ dân trên địa bàn phường.
(GLO)- Khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số có nguy cơ không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngày 1-11-2026. Bộ Y tế đề xuất tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng để tránh gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.
(GLO)- Nếu Chiến dịch Quang Trung năm 2025 ghi dấu bằng tinh thần thần tốc xây mới, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ, thì năm 2026, Gia Lai tiếp tục nối dài tinh thần ấy bằng một bước đi mang tầm nhìn dài hạn - đưa gần 2.000 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai.
(GLO)- Ngày 30-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn từ thiện Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công xây dựng mới và sửa chữa nhà Chữ thập đỏ cho 2 hộ nghèo tại xã Ia Ly; đồng thời trao tặng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và học tập cho Trường Mẫu giáo Ia Ly.
(GLO)- Cục Thuế vừa yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý dứt điểm tình trạng thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chính xác, ghi nhận nợ không đúng thực tế.
(GLO)- Sau 7 năm triển khai, Dự án xây dựng 2 nhà lồng chợ Phù Cát (thôn An Hành, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) với tổng vốn đầu tư hơn 13 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc bố trí nơi kinh doanh cho tiểu thương.
(GLO)- Chiều 29-10, tại làng Đoàn Kết - Ó Kly (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà rông văn hóa xã Ia Tôr và công trình “Sao sáng buôn làng” tại làng Brang (xã Ia Púch).
(GLO)- Ðể những khu tái định cư thực sự trở thành mái ấm lâu dài, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, người dân còn trực tiếp góp sức dựng xây nơi ở mới, gìn giữ phong tục, tập quán và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
(GLO)- Từ ngày 1-1-2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng theo quy định của Chính phủ. Riêng Hà Nội đã thông qua chính sách hỗ trợ 4 triệu đồng/người, cho thấy các địa phương có thể nâng mức hỗ trợ tùy điều kiện ngân sách.
(GLO)- Trẻ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hà Nội sẽ được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, tiền ăn, đi lại và trợ cấp hằng tháng. Thành phố cũng quy định hỗ trợ 1 lần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cần trợ giúp khẩn cấp.
(GLO)- Chiều 28-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.