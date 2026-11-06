Sở Ngoại vụ trao nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn tại xã Al Bá

(GLO)- Không cần bước chân ra khỏi nhà, chỉ với một link, người dùng Internet có thể hóa thân thành chú tiểu để lễ Phật, ngồi thiền, lần tràng hạt hoặc bước vào một nhà thờ ảo để thắp nến, cầu nguyện, nghe thánh ca đang trở thành hiện tượng thú vị trên mạng xã hội.