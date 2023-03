Sáng 22-3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh cho biết các lực lượng chức năng đã bắt đầu tổng kiểm tra tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh từ ngày 20-3 đến hết ngày 10-4.

Theo đó, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ 131 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trong toàn tỉnh. Trong số này có 22 cơ sở do Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quản lý, còn lại 109 cơ sở do Công an các huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, thị trấn quản lý.

Đây là đợt kiểm tra nhằm kịp thời đánh giá và giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở cũng như ý thức chấp hành công tác PCCC và CNCH của những người làm việc tại cơ sở.

Thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ phát hiện những sơ hở, thiếu sót mới phát sinh về an toàn PCCC và hướng dẫn các biện pháp khắc phục 100% tồn tại, vi phạm để kịp thời đảm bảo an toàn cho cơ sở trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, quá trình kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ, phát hiện được hết các tồn tại, vi phạm và phải hạn chế ảnh hưởng tối đa đến hoạt động của các cơ sở. Việc hướng dẫn cơ sở khắc phục phải theo hướng “rõ người, đúng thẩm quyền, không có vùng cấm”.