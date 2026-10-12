Tin thế giới tối 12-10: Ông Trump “nổi giận” vì Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

(GLO)- Lãnh tụ tối cao Iran chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ và Israel; ông Trump “nổi giận” vì Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga; Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển sau khi Hàn Quốc thử vũ khí siêu vượt âm... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ và Israel không làm suy yếu an ninh

Theo Fox News ngày 11-10, ông Mojtaba Khamenei cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào hệ thống an ninh Iran không khiến lực lượng hành pháp nước này nao núng. Ông nhấn mạnh những cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh càng cho thấy vai trò quan trọng của các cơ quan này.

Áp phích về Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ở Tehran. Ảnh: WANA

Lãnh tụ tối cao Iran đồng thời đề cao vai trò của Bộ Tư lệnh Thực thi pháp luật Iran (FARAJA), kêu gọi tăng cường nhân sự, trang thiết bị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực hoạt động.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Lục quân Mỹ vừa công bố hướng dẫn giúp binh sĩ nhận diện các thành viên lực lượng an ninh Iran. Bộ máy an ninh Tehran hiện gồm 3 lực lượng chính: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), quân đội chính quy Artesh và FARAJA.

Cũng trong ngày 11-10, IRGC cảnh báo các tàu tắt hệ thống định vị và nhận dạng khi đi qua eo biển Hormuz sẽ bị coi là mục tiêu thù địch và phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. Theo thông tin được cung cấp, trong 24 giờ trước đó, 3 tàu chở dầu vi phạm quy định lưu thông của hải quân Iran đã trúng thủy lôi và bốc cháy.

Ông Trump “nổi giận” vì Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Theo Axios và Financial Times, một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump rất tức giận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang xem nhẹ Mỹ và gây tổn hại đến người tiêu dùng, nông dân Mỹ trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Nhà Trắng Ảnh: Reuters

Financial Times dẫn các nguồn tin nắm rõ cuộc thảo luận cho biết giới chức Mỹ đã liên hệ với Kiev và một số nước châu Âu, cảnh báo khả năng đình chỉ chia sẻ tình báo và cơ chế PURL do NATO hậu thuẫn, cho phép các nước châu Âu mua vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ phủ nhận việc đưa ra cảnh báo trực tiếp, nói rằng Washington chỉ nhắc Kiev về sự hỗ trợ quân sự, tình báo và kêu gọi tránh những hành động gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ.

Theo các nguồn tin, các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã hoãn chuyến đi dự kiến tới Moscow, chờ Kiev cùng các nước ủng hộ Ukraine tại châu Âu làm rõ khả năng thống nhất về đề xuất hòa bình.

Trước đó, ngày 9-10, ông Trump được cho là đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về nguồn cung dầu diesel nhằm giảm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ đã nới lỏng trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga đến tháng 4-2027, trong khi Moscow cam kết cung cấp lượng lớn nhiên liệu.

Ông Zelensky chỉ trích động thái này, cho rằng nó giúp Nga tăng nguồn thu. Đến ngày 11-10, ông Trump bất ngờ thông báo Moscow và Kiev đã đồng ý ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Tuy nhiên, ông Zelensky nói đây là thông tin mới đối với mình, còn phía Nga chưa xác nhận thỏa thuận. Theo một quan chức Nhà Trắng, cơ chế được đề cập có thể là hai bên ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu, nhưng không nhất thiết dừng các cuộc tấn công vào những cơ sở năng lượng khác.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển sau khi Hàn Quốc thử vũ khí siêu vượt âm

Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên sáng 12-10, chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc thông báo thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm do nước này tự phát triển.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ phóng diễn ra khoảng 9 giờ 20 phút. Các tên lửa của Triều Tiên bay khoảng 900 km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và chia sẻ thông tin với Mỹ, Nhật Bản.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo Triều Tiên phóng 2 tên lửa. Các tên lửa bay khoảng 20 phút trước khi rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Bình Nhưỡng hiện chưa đưa ra thông tin về vụ phóng mới nhất. Trước đó, ngày 3-10, Triều Tiên cũng phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về phía vùng biển này.

Vụ phóng diễn ra sau khi Hàn Quốc thông báo thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV). Loại vũ khí này được tên lửa đẩy hoặc tên lửa đạn đạo đưa lên tầng cao khí quyển, sau đó lướt về phía mục tiêu. Ngày 8-10, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng HGV tạo thêm năng lực răn đe, có thể tấn công các mục tiêu trọng yếu trong phạm vi tác chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Căng thẳng tại khu vực gia tăng sau vụ nổ mìn ngày 21-9 tại Khu phi quân sự (DMZ), khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Seoul yêu cầu Triều Tiên chịu trách nhiệm, trong khi Bình Nhưỡng phủ nhận liên quan.

Hỏa hoạn phá hủy khu chợ thực phẩm có mái che lâu đời nhất Paris

Chợ Marché Couvert des Enfants Rouges tại thủ đô Paris, Pháp, bị phá hủy hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn đêm 11-10. Không có người thiệt mạng hay bị thương, nhưng khoảng 20 tiểu thương mất nơi kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: Xinhua

Theo thông tin được cung cấp, khu chợ nằm tại quận Marais, có lịch sử từ năm 1615 và được đặt tên theo trang phục màu đỏ của trẻ mồ côi tại một bệnh viện gần đó, nơi hoạt động đến năm 1772. Đây là địa điểm ăn uống đường phố nổi tiếng, được tạp chí Food & Wine xếp thứ 5 thế giới về ẩm thực đường phố năm 2026.

Phát biểu tại hiện trường sáng sớm 12-10, Trung tá Pierre de Bouvier cho biết khu chợ đã bị phá hủy hoàn toàn, cấu trúc kim loại bên trong sụp đổ một phần.

Thị trưởng Marais, ông Ariel Weil, cho biết không có thương vong và các tòa nhà lân cận không bị ảnh hưởng. Ông đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của lực lượng cứu hỏa trong việc khống chế đám cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được xác định. Khoảng 20 tiểu thương bị ảnh hưởng, trong đó có những người đã gắn bó với khu chợ qua nhiều thế hệ.