Tin thế giới sáng 12-10: Ukraine tố Nga tập kích sau thông báo "ngừng bắn năng lượng"

(GLO)- EU cam kết ủng hộ vũ khí cho Ukraine sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về lãnh đạo Kiev; Ukraine tố Nga tập kích sau thông báo "ngừng bắn năng lượng"; Ba Lan bắt giữ nghi phạm lên kế hoạch ám sát Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-10.

EU cam kết ủng hộ vũ khí cho Ukraine sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ về lãnh đạo Kiev

Ngày 12-10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU tiếp tục ủng hộ Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Kiev cần một nhà lãnh đạo mới.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bà von der Leyen cho biết EU sẽ dành thêm kinh phí cho tên lửa và UAV nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và bảo vệ không phận Ukraine.

Trên mạng xã hội X, bà von der Leyen viết: “Tôi đã bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ukraine và sự ủng hộ hoàn toàn của tôi dành cho ông Zelensky”.

Bà cho biết Ukraine sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận tại Hội đồng châu Âu trong tuần này, trong đó các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét nhu cầu tài chính của Kiev trong năm tới và các biện pháp huy động thêm sự hỗ trợ quốc tế.

Chủ tịch EC cũng khẳng định EU sẽ sớm mở thêm hai nhóm chương đàm phán với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh tiến trình này đang đạt được những bước tiến thực chất.

Ukraine tố Nga tập kích sau thông báo "ngừng bắn năng lượng"

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Moscow - Kiev nhất trí ngừng bắn trong lĩnh vực này.

"Nga đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một nhà máy điện ở Kiev. Những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng cũng xảy ra tại tỉnh Kharkov", Tổng thống Zelensky đăng trên mạng xã hội ngày 11-10.

Nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Kharkov, Ukraine bị tập kích đêm 11-10. Video: Kyiv Post



Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các sự việc xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump "thông báo về lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng".

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin.

Tổng thống Mỹ trước đó thông báo Nga - Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn "có hiệu lực ngay lập tức" trong lĩnh vực năng lượng, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine chưa đạt thỏa thuận nào như vậy.

Giới chức Nga đến nay cũng chưa lên tiếng về bài đăng của ông Trump.

Ba Lan bắt giữ nghi phạm lên kế hoạch ám sát Thủ tướng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ sau cáo buộc âm mưu ám sát ông và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: DW

Trước đó, Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết cảnh sát đã nhận được thông tin về các vụ tấn công có thể nhằm vào Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Cơ quan an ninh Ba Lan đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào ngày 11-10 sau khi nhận được thông tin về các vụ tấn công được lên kế hoạch và coi mối đe dọa này là vô cùng nghiêm trọng.

Nghi phạm bị bắt tại vùng Hạ Silesia và là công dân Ba Lan. Hiện danh tính của người này chưa được công bố.

Israel ra mắt hệ thống radar tầm cao cơ động với khả năng quét 360 độ

Nhật báo Israel Hayom ngày 11-10 đưa tin Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) sẽ lần đầu tiên giới thiệu hệ thống POINT@AIR mới trong tuần tới tại triển lãm quốc phòng của Hiệp hội Quân đội Mỹ (AUSA) ở Washington, D.C.

Hệ thống radar chiến thuật POINT@AIR. Nguồn: Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel

Hệ thống radar chiến thuật POINT@AIR được gắn trên một khinh khí cầu nhỏ. Hệ thống mới tích hợp công nghệ mảng pha quét điện tử chủ động (AESA).

POINT@AIR mang lại khả năng phát hiện tầm xa, theo dõi liên tục và phạm vi giám sát 360 độ. Radar của nó có thể phát hiện và theo dõi nhiều loại mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất, ưu tiên chúng theo yêu cầu tác chiến và thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

POINT@AIR được thiết kế đặc biệt để hoạt động liên tục và triển khai nhanh chóng tại hiện trường, không cần phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng cố định.

Việc triển khai radar ở tầm cao cũng giúp mở rộng tầm quan sát vượt ra ngoài các đặc điểm địa hình và chướng ngại vật trên mặt đất, cho phép phát hiện sớm hơn các mối đe dọa bay thấp.