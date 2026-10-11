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Thế giới

Djibouti tiếp tục tìm kiếm 116 người di cư mất tích sau vụ lật thuyền

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Reuters, AP)

(GLO)- Ngày 11-10, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc thông báo, ít nhất 109 người thiệt mạng và 116 người mất tích trong vụ lật thuyền ngoài khơi Djibouti khi đang trên hành trình tới Yemen. Trong số nạn nhân tử vong có 15 trẻ em.

Theo lời kể của những người sống sót, vụ lật thuyền xảy ra rạng sáng 9-10 tại vùng biển gần Guhere, phía bắc thị trấn cảng Obock.

Hơn 80 người thoát nạn sau vụ việc, tất cả đều mang quốc tịch Ethiopia. Trong số 109 thi thể được tìm thấy có 52 nam giới, 42 phụ nữ và 15 trẻ em, gồm 9 bé gái và 6 bé trai.

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Một nhân viên IOM xem xét phần còn lại của một con thuyền chở người di cư ở Djibouti bị đánh đắm và trôi dạt vào bờ hồi tháng 4-2026. Ảnh: AFP

Lực lượng chức năng Djibouti đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn, đồng thời chăm sóc y tế cho những người còn sống và tổ chức mai táng các nạn nhân.

IOM cũng phối hợp với lực lượng địa phương triển khai hỗ trợ khẩn cấp. Hiện, tổ chức này hỗ trợ 64 người sống sót tại trung tâm dành cho người di cư ở Obock.

Ông Alexandre Coissac, Trưởng phái đoàn IOM tại Djibouti, chia buồn với các gia đình có người thân thiệt mạng hoặc còn mất tích, đồng thời nhấn mạnh những hiểm nguy mà người di cư phải đối mặt trên hành trình tìm kiếm cơ hội kinh tế.

Djibouti là điểm trung chuyển trên tuyến di cư từ vùng Sừng châu Phi tới bán đảo Arab.

Hàng chục nghìn người đi qua nước này, vượt Eo biển Bab el-Mandeb sang Yemen rồi tìm đường tới các quốc gia vùng Vịnh để tìm kiếm sự an toàn và việc làm. Dòng người di cư vẫn tiếp diễn bất chấp bạo lực tại Yemen.

Theo IOM, trong năm 2025, hơn 900 người thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường biển tới Yemen, trong khi số người tìm cách thực hiện hành trình tăng 18%.

Tháng 3-2026, một vụ đắm thuyền khác ngoài khơi Djibouti khiến 9 người thiệt mạng và 45 người mất tích.

IOM kêu gọi các nhà tài trợ và đối tác tăng cường hỗ trợ Djibouti trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ thiết yếu.

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