Chìm thuyền chở người di cư trên biển Andaman, khoảng 250 người mất tích

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Thuyền chở người Rohingya và người Bangladesh bị lật giữa biển trong điều kiện thời tiết xấu, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích.

Ngày 14-4, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, khoảng 250 người tị nạn Rohingya từ Myanmar và công dân Bangladesh hiện vẫn mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm trên biển Andaman trong hành trình từ phía Nam Bangladesh tới Malaysia.

chim-thuyen.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Theo UNHCR, chiếc thuyền đánh cá chở khoảng 280 người, khởi hành từ miền Nam Bangladesh ngày 4-4 bị lật úp và chìm sau khi gặp gió mạnh, biển động và tình trạng quá tải.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Bangladesh cho biết: Một tàu tuần tra của đơn vị đã phát hiện và cứu được 9 người gặp nạn vào ngày 9-4. Theo hãng tin Anadolu, trong số 9 người được cứu có 6 người bị nghi là đối tượng buôn người và hiện đã bị tạm giữ để điều tra.

Một trong những người sống sót kể lại rằng đã bị các đối tượng môi giới dụ dỗ lên tàu với lời hứa có việc làm tại Malaysia. Nhiều người bị nhốt trong khoang tàu, một số đã chết ngay tại đó.

Theo lời kể, con tàu đã di chuyển suốt 4 ngày trước khi bị lật. Những người sống sót được cho là đã trôi dạt trên biển khoảng 36 giờ trước khi được cứu.

Biển Andaman nằm dọc theo bờ biển phía Tây của Myanmar, Thái Lan và bán đảo Mã Lai. Trong đó, Malaysia từ lâu là điểm đến phổ biến của người Rohingya do đây là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và đã hình thành cộng đồng người Rohingya sinh sống.

Trước đó, vào năm 2017, quân đội Myanmar đã tiến hành một chiến dịch quân sự khiến ít nhất 730.000 người Rohingya phải rời bỏ nhà cửa sang Bangladesh lánh nạn. Nhiều người trong số họ đã kể lại các vụ giết người, cưỡng hiếp hàng loạt và đốt phá làng mạc.

UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) nhận định: Vụ việc phản ánh những hệ lụy nghiêm trọng từ tình trạng bất ổn tại Myanmar cũng như sự thiếu hụt các giải pháp bền vững trong xử lý vấn đề người tị nạn.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

Tin thế giới tối 13-4: Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày

Thế giới

(GLO)- Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Có thể gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran thêm 45-60 ngày; Ả rập Xê út khôi phục hoàn toàn đường ống dẫn dầu Đông - Tây; Australia tăng cường hợp tác năng lượng với các nước Đông Nam Á... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 13-4.

Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

Tin thế giới tối 10-4: Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel

Thế giới

(GLO)- Iran xác nhận hơn 3.000 người thiệt mạng trong xung đột với Mỹ và Israel; Pakistan cấm đường, phong tỏa khách sạn để tổ chức đàm phán Iran - Mỹ; Đặc phái viên Nga thăm Mỹ thảo luận kinh tế; Myanmar công bố chính phủ mới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 10-4.

null