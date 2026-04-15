Chìm thuyền chở người di cư trên biển Andaman, khoảng 250 người mất tích

(GLO)- Thuyền chở người Rohingya và người Bangladesh bị lật giữa biển trong điều kiện thời tiết xấu, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích.

Ngày 14-4, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, khoảng 250 người tị nạn Rohingya từ Myanmar và công dân Bangladesh hiện vẫn mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm trên biển Andaman trong hành trình từ phía Nam Bangladesh tới Malaysia.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo UNHCR, chiếc thuyền đánh cá chở khoảng 280 người, khởi hành từ miền Nam Bangladesh ngày 4-4 bị lật úp và chìm sau khi gặp gió mạnh, biển động và tình trạng quá tải.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Bangladesh cho biết: Một tàu tuần tra của đơn vị đã phát hiện và cứu được 9 người gặp nạn vào ngày 9-4. Theo hãng tin Anadolu, trong số 9 người được cứu có 6 người bị nghi là đối tượng buôn người và hiện đã bị tạm giữ để điều tra.

Một trong những người sống sót kể lại rằng đã bị các đối tượng môi giới dụ dỗ lên tàu với lời hứa có việc làm tại Malaysia. Nhiều người bị nhốt trong khoang tàu, một số đã chết ngay tại đó.

Theo lời kể, con tàu đã di chuyển suốt 4 ngày trước khi bị lật. Những người sống sót được cho là đã trôi dạt trên biển khoảng 36 giờ trước khi được cứu.

Biển Andaman nằm dọc theo bờ biển phía Tây của Myanmar, Thái Lan và bán đảo Mã Lai. Trong đó, Malaysia từ lâu là điểm đến phổ biến của người Rohingya do đây là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo và đã hình thành cộng đồng người Rohingya sinh sống.

Trước đó, vào năm 2017, quân đội Myanmar đã tiến hành một chiến dịch quân sự khiến ít nhất 730.000 người Rohingya phải rời bỏ nhà cửa sang Bangladesh lánh nạn. Nhiều người trong số họ đã kể lại các vụ giết người, cưỡng hiếp hàng loạt và đốt phá làng mạc.

UNHCR và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) nhận định: Vụ việc phản ánh những hệ lụy nghiêm trọng từ tình trạng bất ổn tại Myanmar cũng như sự thiếu hụt các giải pháp bền vững trong xử lý vấn đề người tị nạn.