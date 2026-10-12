Pakistan đình chỉ chính quyền tại “thành trì” của ông Imran Khan

(GLO)- Ngày 11-10, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đồng thời đình chỉ hoạt động của chính quyền địa phương do Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan (PTI) của cựu Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các vụ tấn công của lực lượng vũ trang và biểu tình chống chính phủ Pakistan diễn ra tại khu vực này.

Theo Văn phòng Tổng thống Pakistan, ông Zardari phê chuẩn các biện pháp đặc biệt theo Hiến pháp trên cơ sở đề xuất của nội các liên bang.

Cảnh sát Pakistan dựng các thùng container để ngăn người biểu tình, tại Peshawar (Pakistan), ngày 11-10. Ảnh: AP

Khyber Pakhtunkhwa, nằm ở phía tây bắc và giáp Afghanistan, sẽ do Thống đốc điều hành trực tiếp với sự hỗ trợ của 1 hội đồng tư vấn. Thời hạn áp dụng ban đầu là 6 tháng.

Chính phủ liên bang cho rằng tình hình an ninh tại tỉnh suy giảm và chính quyền địa phương chưa phối hợp đầy đủ trong hoạt động chống khủng bố.

Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi cáo buộc chính quyền tỉnh tập trung vào việc vận động trả tự do cho ông Khan, trong khi chậm ra quyết định và phối hợp kém với Islamabad, tạo điều kiện cho các nhóm vũ trang mở rộng hoạt động.

PTI bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chính quyền liên bang chưa cung cấp đủ kinh phí và trang thiết bị để tỉnh ứng phó với các thách thức an ninh.

Người phát ngôn PTI Zulfikar Bukhari phản đối việc đình chỉ chính quyền tỉnh, cáo buộc biện pháp khẩn cấp được sử dụng để ngăn chặn cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Khan.

Quyết định được công bố khoảng một tuần sau khi những người ủng hộ PTI bắt đầu tuần hành qua các địa phương ở Khyber Pakhtunkhwa, với kế hoạch tiến tới thủ đô Islamabad để yêu cầu trả tự do cho cựu Thủ tướng.

Các cuộc tuần hành diễn ra sau khi đàm phán giữa PTI và chính phủ đổ vỡ.

Tại Peshawar, thủ phủ của tỉnh, lực lượng an ninh được triển khai đông đảo quanh dinh thự người đứng đầu chính quyền địa phương.

Theo ghi nhận của AFP, mạng điện thoại di động tại khu vực có dấu hiệu gián đoạn, dịch vụ giao thông công cộng bị đình chỉ và nhiều tuyến đường ở các thành phố khác trong tỉnh cũng bị phong tỏa. Bộ Nội vụ Pakistan cho biết sẽ triển khai quân đội tới tỉnh.

Khyber Pakhtunkhwa là địa bàn ủng hộ quan trọng của PTI. Ông Imran Khan bị mất chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội năm 2022 và bị giam giữ từ tháng 8-2023, đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có tham nhũng và kích động bạo lực.