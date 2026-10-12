Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Thêm 1 người thiệt mạng trong vụ tấn công thứ 2 nhằm vào sân bay ở Riyadh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, VOV, Reuters)

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út (GACA) xác nhận một công dân Pakistan thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh chiều 11-10 (theo giờ địa phương).

Theo liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, một vật thể phóng chưa xác định hướng vào nhà ga số 4, gây hỏa hoạn.

Lực lượng phòng không nước này cũng đánh chặn một tên lửa hành trình gần sân bay.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp sân bay King Khalid bị tấn công. Trước đó, số người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 10-10 đã tăng lên 13, trong khi hơn 300 người bị thương.

them-mot-nguoi-thiet-mang-trong-vu-tan-cong-thu-2-nham-vao-san-bay-riyadh.png
Khói dày đặc bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở phía Đông Bắc thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 19-9-2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

GACA cũng xác nhận sân bay quốc tế King Fahd ở thành phố Dammam, miền đông Ả Rập Xê Út, cũng bị tấn công, nhưng chưa có thông tin về thương vong tại đây.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Saree nhận trách nhiệm về vụ tấn công Riyadh ngày 10-10, đồng thời tuyên bố lực lượng này đã đánh vào sân bay Dammam và hai cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco.

Trước diễn biến trên, cơ quan hàng không Mỹ khuyến cáo các hãng bay thận trọng khi đến hoặc bay qua Ả Rập Xê Út.

Dù sân bay Riyadh đóng cửa, Bộ Năng lượng nước này cho biết Hội nghị Hóa dầu quốc tế WPC Energy vẫn khai mạc ngày 11-10 theo kế hoạch.

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 11-10. Phía Iran bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ đối thoại giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, nhằm thúc đẩy 1 giải pháp chính trị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ: “Dòng ngầm đỏ” và nỗi lo mất thành trì của đảng Cộng hòa

Thế giới

(GLO)- Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11, đảng Cộng hòa Mỹ đang phải tăng nguồn lực bảo vệ những địa bàn từng được xem là an toàn. Tín nhiệm đối với Tổng thống Donald Trump suy giảm, khiến giới phân tích cảnh báo nguy cơ nhiều ứng viên Cộng hòa mất ghế.

Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

Tin thế giới tối 10-10: Iran được cho là vẫn giữ phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích

Thế giới

(GLO)- Iran được cho là vẫn duy trì phần lớn kho tên lửa sau các đợt không kích; Israel tấn công gần biên giới Lebanon-Syria khiến 6 người bị thương; Trung Quốc và EU thống nhất hướng cắt giảm hơn 50% xuất khẩu xe hybrid sang châu Âu... là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

Động đất tại Panama: Ít nhất 27 người bị thương, hàng trăm công trình hư hại

Thế giới

(GLO)- Ngày 9-10, trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại miền nam Panama làm hư hại nhiều công trình và khiến người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà. Cơ quan chức năng đang đánh giá thiệt hại, trong khi cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ. Ít nhất 27 người bị thương sau trận động đất.

Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

Tin thế giới tối 9-10: Gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt

Thế giới

(GLO)- Nga tập kích hạ tầng năng lượng khiến Kiev mất điện diện rộng; gần 300.000 người ở Nepal đối mặt nguy cơ lũ lụt; tín hiệu điện thoại của cơ phó MH370 được ghi nhận gần Penang; Mỹ dự kiến phát trực tiếp vụ hành quyết tử tù quân đội là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

Nga bác tin ca bệnh thứ hai sau gần 5.000 xét nghiệm

Thế giới

(GLO)- Ngày 8-10, Cơ quan giám sát y tế công cộng Nga (Rospotrebnadzor) cho biết gần 5.000 xét nghiệm liên quan đến ca tử vong của nữ nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch ở Siberia không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, đồng thời bác bỏ thông tin có thêm người mắc bệnh.

Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

Thế giới

(GLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột; Ukraine tuyên bố chặn loạt tên lửa và UAV Nga; Houthi tấn công sân bay Aden; Mỹ siết kỷ luật quân nhân tại Okinawa sau vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

Thế giới

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev và nhiều vùng của Ukraine, sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển, trên không cùng máy bay không người lái (UAV).

null