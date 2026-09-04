Tin thế giới sáng 4-9: Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sắp đạt mục tiêu lật đổ chính quyền Iran

(GLO)- Tổng thống Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ hỗ trợ Ukraine; Nga ra mắt UAV tàng hình phóng từ tiêm kích Su-57E; Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sắp đạt mục tiêu lật đổ chính quyền Iran; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-9.

Tổng thống Trump muốn châu Âu hoàn trả chi phí Mỹ hỗ trợ Ukraine

Ngày 3-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả số tiền mà Mỹ đã chi để hỗ trợ Ukraine và NATO trong những năm qua

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump chỉ trích chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden về lượng vũ khí đã cung cấp cho Ukraine. Ông Trump nói, hàng trăm tỷ USD đã được cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO trong khi đây là khoản tiền mà theo ông, các nước châu Âu lẽ ra phải chi trả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn châu Âu trả lại chi phí hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ tuyên bố, Washington sẽ yêu cầu số tiền này, dù thừa nhận việc đưa ra yêu cầu đã tương đối muộn. Tuy nhiên, ông Trump không nêu cụ thể số tiền Washington muốn thu hồi, những quốc gia nào sẽ phải thanh toán cũng như cơ chế pháp lý để Mỹ thực hiện yêu cầu này.

Tuyên bố mới nhất của ông chủ Nhà Trắng xuất hiện giữa lúc cuộc chiến với Iran làm gia tăng sự chú ý đối với kho vũ khí của Mỹ và khả năng Washington cùng lúc đáp ứng nhu cầu quân sự tại Trung Đông, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nga ra mắt UAV tàng hình phóng từ tiêm kích Su-57E

Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga cho biết sẽ công bố dòng máy bay không người lái (UAV) đa năng tàng hình được thiết kế để phóng từ tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E.

Nga ra mắt UAV tàng hình phóng từ tiêm kích Su-57E. Ảnh: Rostec

Rostec sẽ tổ chức màn ra mắt toàn cầu cho các UAV đa năng tàng hình cùng với tiêm kích Su-57E phiên bản xuất khẩu tại Triển lãm Hàng không quốc tế El Alamein 2026, diễn ra ở Ai Cập từ ngày 8 - 10/9.

Rostec lưu ý các nền tảng không người lái này sở hữu khả năng tàng hình, tầm hoạt động xa và tốc độ cao. “Các UAV được trang bị nhiều loại cánh khác nhau", Rostec cho hay.

Rostec mô tả Su-57E có khả năng cơ động cao và tương thích với nhiều loại vũ khí. Việc giao hàng cho các đối tác nước ngoài, những người hiểu đầy đủ về ưu điểm của chiếc máy bay này, đang được tiến hành.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sắp đạt mục tiêu lật đổ chính quyền Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng việc lật đổ chính quyền Iran hiện là mục tiêu trung tâm của Israel và “đã ở trong tầm tay”, trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 5-7. Ảnh: AFP

Phát biểu hôm 3-9 trước Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel tại một sự kiện mừng Năm mới của người Do Thái ở Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ: “Tôi tin tưởng vào khả năng của chúng ta trong việc loại bỏ mối đe dọa này một lần và mãi mãi. Điều đó có nghĩa là lật đổ chế độ này”.

Người đứng đầu chính phủ Israel tuyên bố: “Đây là nhiệm vụ trung tâm vẫn còn ở phía trước chúng ta, nhưng nó đã ở rất gần. Điều đó không phải là không thể. Nó nằm trong tầm tay”.

Israel và Mỹ từng tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Tehran và nhiều thành phố khác của Iran.

Giao tranh tiếp diễn tại Yemen, 13 binh sĩ chính phủ thiệt mạng

Ngày 3-9, nguồn tin quân sự Yemenho biết, giao tranh giữa lực lượng chính phủ và Houth tiếp diễn trên nhiều mặt trận phía Tây tỉnh Taiz và các khu vực bờ biển phía Tây nước này.

Ngoài ra, Houthi đã nhắm mục tiêu vào các khu vực dọc bờ biển phía Tây Yemen bằng 14 tên lửa đạn đạo, đánh dấu một sự leo thang căng thẳng mới.

Đoàn xe bọc thép của quân đội Yemen. Ảnh: Reuters

Lực lượng Kháng chiến Quốc gia, một tổ chức liên kết với lực lượng vũ trang Yemen, cho biết đã phá hủy một chiếc tàu chở bom có ​​ý định tấn công cảng Mokha trên bờ Biển Đỏ. Lực lượng này cũng đang giao tranh ác liệt với Houthi trên các mặt trận ven biển phía Tây.

Cũng theo nguồn tin quân sự Yemen, 13 binh sĩ chính phủ Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Houthi, hầu hết trong số những người thiệt mạng đều ở tiền tuyến giữa thành phố cảng Mokha và tỉnh Taiz.