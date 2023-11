Tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp

Tin liên quan Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con làng Kép 2

Cùng dự có đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Păh.

Kinh tế-xã hội khởi sắc

Hòa chung không khí rộn ràng, vui tươi hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng thời, bà con làng Kép 2 đã cùng nhau đánh giá, nhìn nhận lại kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương trong một năm qua.

Báo cáo tại ngày hội, ông Rơ Châm Suệ-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kép 2-thông tin: Làng cách trung tâm xã khoảng 1 km, có 213 hộ với 879 nhân khẩu. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm trên 93% dân số; 17 hộ với 43 người theo đạo Thiên chúa, 5 hộ với 17 người theo đạo Tin lành. Đến nay, làng còn 14 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,57%) và 83 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 38,97%). Làng có 23 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ làng, có 45 đoàn viên, thanh niên, 148 hội viên Chi hội phụ nữ, 100 hội viên Chi hội Nông dân… Toàn làng có hơn 212 ha đất canh tác nông nghiệp, chủ yếu là cà phê và lúa nước 2 vụ.

Trong năm qua, thực hiện các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo”, Ban Công tác Mặt trận làng đã tuyên truyền, vận động người dân thực hiện có hiệu quả. Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no cho người dân. Dân làng đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động trong trong việc đưa cây, con giống có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất…

Đặc biệt, để phát triển kinh tế đa ngành, đa nghề, làng đã thành lập được Tổ liên kết Đan lát, Dệt thổ cẩm gắn liền với du lịch cộng đồng. Đến nay, tổ đã bán được 25 tấm thổ cẩm, 15 chiếc gùi, 30 chiếc rổ và các món ẩm thực của người Tây Nguyên; đón, hướng dẫn 15 đoàn khách du lịch trong và ngoài nước. Qua đó, tổ đã tạo tạo việc làm cho gần 50 thành viên, mỗi tháng đem lại thu nhập thêm cho các thành viên từ vài trăm ngàn đến trên 1 triệu đồng.

Đến nay, tổ liên kết đã xây dựng được quỹ hơn 50 triệu đồng và trích hỗ trợ cho 2 hộ nghèo trong làng 15 cây sầu riêng giống để phát triển sản xuất. Ngoài ra, tổ liên kết đã tham gia 2 Hội thi “Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề Phát huy tài nguyên bản địa” khu vực miền Trung-Tây Nguyên (tại tỉnh Phú Yên) và toàn quốc (tại Hà Nội); kết quả tổ đạt giải khu vực miền Trung-Tây Nguyên và giải khuyến khích toàn quốc.

“Qua những việc làm trên, đến nay, đời sống của đại bộ phận người dân trong làng đã được nâng lên rõ rệt, 100% hộ gia đình có phương tiện đi lại, nghe nhìn và trên 90% hộ có nhà ở kiên cố. Điển hình như các hộ: Rơ Châm Kok, Rơ Châm Bim, Rơ Châm Xốp, Rơ Châm Keo… có thu nhập hàng năm từ 400 triệu đồng trở lên. Ngoài ra, người dân luôn đoàn kết cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; từng bước thay đổi cách tổ chức các lễ hội truyền thống để giảm được kinh phí, thời gian và bảo đảm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; biết sử dụng các nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội đúng mục đích, không tự ái, mặc cảm. Cùng với đó, trong làng không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; con em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; không tin, không theo lời tuyên truyền của kẻ xấu; cùng nhau bảo vệ môi trường trong làng sáng, xanh, sạch đẹp… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tổ chức trong hệ thống chính trị của làng được củng cố, kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp”-ông Rơ Châm Suệ cho biết.

Còn ông Rơ Châm Keo chia sẻ: “Trước đây, gia đình mình cũng như nhiều hộ dân trong làng có đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn, quanh năm ăn không đủ no, nhà ở thì tạm bợ, dột nát; đau ốm, bệnh tật, không có tiền lo thuốc men, đi bệnh viện… Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, các ngành tạo điều kiện hỗ trợ cây con giống, mở các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Từ những kiến thức học được, mình đã mạnh dạn vay vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo đầu tư trồng cây cà phê, chăn nuôi bò và áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất cà phê của gia đình luôn đạt cao, bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình mình thu được hơn 400 triệu đồng”.

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Bí thư chi bộ Rơ Châm Suệ cho hay: “Thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận làng Kép 2 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4,2% trong năm 2024. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, duy trì huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa đạt 80% trở lên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, tiếp tục vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất, đưa các cây con giống có năng suất cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau xây dựng cảnh quan môi trường trong làng xanh-sạch-đẹp. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.

Qua nghe báo cáo của Ban Công tác Mặt trận làng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và đánh giá cao trước những kết quả mà bà con làng Kép 2 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương các hộ dân trong làng đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian đến, bà con tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hay và trong làng sẽ xuất hiện thêm nhiều hộ đạt được thu nhập cao hơn nữa.

“Hiện làng còn 14 hộ nghèo. Do đó, tôi mong muốn bà con dân làng cần tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, tiến tới xóa hộ nghèo trong thời gian sớm nhất. Trong đó, các cán bộ, đảng viên, hộ khá cần gắn kết, giúp đỡ các hộ nghèo trong thay đổi nhận thức, trao sinh kế hay kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế. Tôi cũng đánh giá cao công tác giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc trong làng và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đặc biệt, trong làng có 100% con em trong độ tuổi đều được đến trường, đây là điều đáng mừng. Tôi rất hoan nghênh và mong bà con tiếp tục phát huy, tạo điều kiện cho con em đến trường học chữ, nâng cao dân trí, nhận thức, tiếp cận với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, xây dựng làng Kép 2 ngày càng văn minh, giàu đẹp...”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị: Nhân dân làng Kép 2 tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ xấu bên ngoài vào chia rẽ khối đại đoàn kết. Đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong làng. Đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà cho khu dân cư làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông và 14 suất quà cho 14 hộ nghèo. Ngoài ra, cá nhân Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng quà cho khu dân cư làng Kép 2 và 14 suất quà cho 14 hộ nghèo trong làng; lãnh đạo Sở Giao thông-Vận tải, Huyện ủy Chư Păh cũng có các phần quà dành tặng cho khu dân cư làng Kép 2.