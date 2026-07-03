Thụy Sĩ vượt qua Algeria, lần thứ tư liên tiếp vào vòng 1/8

Hai bàn thắng của Breel Embolo và Dan Ndoye trong hai hiệp đấu đã giúp Thụy Sĩ đánh bại Algeria 2-0 tại vòng 1/16 World Cup 2026, qua đó ghi tên mình vào vòng 1/8 lần thứ tư liên tiếp.

Sáng 3/7 (giờ Việt Nam), được đánh giá cao hơn, Thụy Sĩ nhanh chóng áp đặt thế trận và cụ thể hóa ưu thế ngay từ đầu trận đấu trên sân BC Place (Vancouver).

Dan Ndoye gia tăng cách biệt lên 2-0 cho đội tuyển Thụy Sĩ. Ảnh: FIFA

Phút 10, Johan Manzambi thực hiện pha đột phá dũng mãnh bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Breel Embolo đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội bóng châu Âu.

Bị dẫn bàn sớm, Algeria nỗ lực tìm kiếm cơ hội trở lại trận đấu. Huấn luyện viên Vladimir Petkovic, người từng dẫn dắt chính Thụy Sĩ trong giai đoạn 2014-2021, kỳ vọng những điều chỉnh sau giờ nghỉ sẽ giúp đội bóng Bắc Phi tạo nên khác biệt.

Tuy nhiên, mọi tính toán của Algeria nhanh chóng sụp đổ ngay đầu hiệp 2. Chỉ chưa đầy một phút sau khi bóng lăn trở lại, Dan Ndoye tận dụng pha phá bóng không dứt khoát của Rafik Belghali để khống chế gọn gàng rồi dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0.

Thụy Sĩ (áo đỏ) áp đặt thế trận trước Algeria. (Ảnh: FIFA)

Khoảng cách hai bàn giúp Thụy Sĩ thi đấu đầy chủ động trong phần còn lại của trận đấu. Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ khiến Algeria gần như không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm để tìm bàn gỡ.

Với chiến thắng thuyết phục, đoàn quân của huấn luyện viên Murat Yakin tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng khi chỉ thua một trong 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 World Cup lần thứ tư liên tiếp.

Tại vòng đấu tiếp theo, Thụy Sĩ sẽ tiếp tục thi đấu trên sân Vancouver và chờ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Ghana vào 8 giờ 30 phút ngày 4/7.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Thụy Sĩ giành ba chiến thắng liên tiếp tại một kỳ World Cup, sau khi trước đó vượt qua Bosnia và Herzegovina, Canada ở vòng bảng và nay là Algeria tại vòng knock-out.

Sau trận đấu, tiền đạo Breel Embolo, cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho rằng chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn của toàn đội.

"Điều quan trọng nhất là chiến thắng. Chúng tôi đã nói nhiều về việc phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Dù gặp không ít khó khăn ở những phút đầu, toàn đội đã ghi được một bàn thắng đẹp từ pha phối hợp tập thể. Tôi chỉ là người kết thúc nỗ lực của các đồng đội. Chúng tôi cũng rất hài lòng khi giữ sạch lưới trước một đối thủ mạnh như Algeria", Embolo chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, đội trưởng Riyad Mahrez tỏ ra tiếc nuối khi Algeria phải dừng bước sau những sai lầm cá nhân.

"Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền đi tiếp và đây là trận đấu mà lẽ ra chúng tôi có thể làm tốt hơn. Tuy nhiên, hai sai lầm đã khiến đội phải trả giá và ở đẳng cấp World Cup, điều đó là không thể chấp nhận. Dù vậy, việc vượt qua vòng bảng vẫn là một điểm tích cực. Chúng tôi cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn tiến xa hơn. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo đội tuyển Algeria", Mahrez nói.

Bàn thắng

Thụy Sĩ: Embolo (10'), Ndoye (46')

Đội hình thi đấu

Thụy Sĩ: Kobel, Ricardo Rodríguez, Akanji, Elvedi, Zakaria (Widmer 87'), Xhaka, Freuler, Vargas (Rieder 71'), Manzambi (Okafor 71'), Ndoye (Aebischer 87'), Embolo (Amdouni 83').

Algeria: Zidane, Ait-Nouri, Bensebaini, Mandi, Belghali (Boulbina 82'), Bentaleb (Boudaoui 71'), Zerrouki (Gouiri 58'), Chaibi, Aouar (Hadjam 58'), Mahrez (Moussa 71'), Maza.

Theo TP (nhandan.vn)