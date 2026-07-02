(GLO)- Đội chủ nhà Mỹ đang thể hiện một bộ mặt rất tích cực ở kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà. Đội bóng xứ sở cờ hòa đã ghi tên mình vào vòng 1/8 sau khi đánh bại Bosnia & Herzegovina trong tình thế chơi thiếu người.

Đội tuyển Mỹ dưới thời huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang sở hữu lối chơi tương đối khoáng đạt. Trong hầu hết các trận đấu của mình, Mỹ luôn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, trung bình hơn 60%.

Chơi thiếu người, chủ nhà Mỹ vẫn giành vé vào vòng 1/8. Ảnh: Reuters

Trước một đối thủ chơi thực dụng như Bosnia & Herzegovina, không quá bất ngờ khi The Yanks là những người chủ động cầm bóng để thiết lập thế trận tấn công.

Trước hàng thủ cao lớn của đội bóng đến từ Đông Nam châu Âu, Mỹ vẫn có nhiều phương án để tiếp cận khung thành dù không tấn công quá ào ạt.

Balogun mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Mỹ

Phút 45, từ một pha tấn công trực diện ở trung lộ, Balogun xoay xở dứt điểm gọn gẽ mở tỷ số 1-0 cho tuyển Mỹ.

Có lợi thế dẫn bàn cùng một thế trận lấn lướt, đoàn quân của Mauricio Pochettino đã nghĩ về tấm vé vào vòng 1/8 nhưng biến số đã đến ở phút 63 khi Balogun có pha phạm lỗi ác ý phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Từ người hùng biến thành tội đồ, Balogun khiến các đồng đội của mình đang chơi trên cơ bỗng phải chịu trận khi Bosnia & đẩy cao đội hình chơi tấn công hòng tìm bàn gỡ.

Tuy vậy, đội tuyển Mỹ vẫn chơi đầy khôn ngoan để bẻ gãy các đợt tấn công của đối thủ. Không những vậy, đội chủ nhà còn tung ra những cú phản đòn mang tính sát thương cao.

Tillman ghi bàn đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0

Phút 82, từ pha đá phạt hàng rào ở cự ly gần 20 m, Tillman đã vẽ ra một đường cong đẹp mắt đưa bóng bay vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Vượt qua áp lực, đội tuyển Mỹ đã hạ gục Bosnia & Herzegovina để ghi tên mình vào vòng 1/8 gặp các cầu thủ Bỉ.