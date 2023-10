Thúc đẩy hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Trên địa bàn tổ 8 (phường Ia Kring, TP. Pleiku) vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Nạn nhân được xác định là anh Đ.Q.H. (SN 1994, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê).

(GLO)- Sáng 12-10, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hài cốt các liệt sĩ được quy tập trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã An Khê.