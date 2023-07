Thu tiền tỷ từ nghề ươm cây lâm nghiệp cấy mô

(GLO)- Theo thống kê, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) Gia Lai hiện có trên 57 tỷ đồng, trong đó, hơn 8 tỷ đồng do Trung ương cấp, hơn 13 tỷ đồng do tỉnh cấp, hơn 24 tỷ đồng do các huyện, thị xã, thành phố cấp và hơn 11 tỷ đồng do các xã, phường, thị trấn vận động. Từ nguồn quỹ này, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tổ chức bình xét, làm thủ tục, giải ngân cho 2.093 hộ hội viên vay thực hiện 167 dự án nhóm hộ và 356 phương án sản xuất kinh doanh.