Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có trụ sở chính tại số 10A Quang Trung, phường Hà Đông, TP. Hà Nội; nhà máy đặt tại tổ dân phố số 4, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Công ty bị xác định đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa theo quy định pháp luật.

Sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT. Ảnh: Internet

Hành vi này vi phạm điểm i khoản 3 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1-11-2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 53, điểm c khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm-tình tiết tăng nặng trong quá trình xem xét xử phạt.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị phạt tiền 25 triệu đồng; đồng thời, bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong 1,5 tháng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: thu hồi toàn bộ hàng hóa vi phạm và loại bỏ thông tin ghi trên nhãn không đúng bản chất, không đúng sự thật; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc khắc phục và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định; nộp lại số tiền 47.830.860 đồng là khoản thu từ việc đã xuất bán sản phẩm vi phạm.

Nếu quá thời hạn quy định nhưng Công ty không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Dược cũng đã có công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 6831/20/CBMP-HN ngày 31-3-2020, lô sản xuất 040125, ngày sản xuất 15-1-2025, hạn dùng 15-1-2028 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; tổ chức thu hồi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.