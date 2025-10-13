Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo congthuong.vn; congly.vn)

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây có trụ sở chính tại số 10A Quang Trung, phường Hà Đông, TP. Hà Nội; nhà máy đặt tại tổ dân phố số 4, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Công ty bị xác định đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa theo quy định pháp luật.

san-pham-nuoc-suc-mieng-nano-silver.png
Sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT. Ảnh: Internet

Hành vi này vi phạm điểm i khoản 3 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1-11-2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 53, điểm c khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm-tình tiết tăng nặng trong quá trình xem xét xử phạt.

Với hành vi trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị phạt tiền 25 triệu đồng; đồng thời, bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong 1,5 tháng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: thu hồi toàn bộ hàng hóa vi phạm và loại bỏ thông tin ghi trên nhãn không đúng bản chất, không đúng sự thật; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc khắc phục và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định; nộp lại số tiền 47.830.860 đồng là khoản thu từ việc đã xuất bán sản phẩm vi phạm.

Nếu quá thời hạn quy định nhưng Công ty không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Dược cũng đã có công văn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 6831/20/CBMP-HN ngày 31-3-2020, lô sản xuất 040125, ngày sản xuất 15-1-2025, hạn dùng 15-1-2028 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; tổ chức thu hồi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh.

Gia Lai: 350 báo cáo viên được tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Thị Phụng. Ảnh: Q.H

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự

Tin tức

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại xã Phù Mỹ Ðông.

Chặn vòi thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Gia Lai ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Tin tức

(GLO)- Mặc dù nằm trong danh mục hàng cấm nhưng nhiều đối tượng ở Gia Lai vẫn bất chấp buôn bán thuốc lá điện tử. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý hành vi này nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập vào giới trẻ.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người

Tin tức

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

Tin tức

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

null