Thành lập Trường Y Dược thuộc Đại học Đà Nẵng

Cơ quan CSĐT Công an Q.Lê Chân (Hải Phòng) xác định cháu Nguyễn Hoàng N., 5 tuổi, lớp A1, Trường mầm non An Dương, bị bầm tím vùng lưng, gáy do bạn cùng lớp đánh. 3 cô giáo phụ trách lớp cháu N. đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường cảnh cáo và bố trí làm nhiệm vụ khác.