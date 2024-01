(GLO)- Chiều 29-1, tại trụ sở UBND phường An Phước (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak phối hợp với UBND thị xã An Khê tổ chức chương trình tri ân khách hàng tặng quà cho hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tin liên quan Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động Gia Lai

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo UBND thị xã An Khê, lãnh đạo một số phòng, ban liên quan của thị xã; đại diện lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak, lãnh đạo các phòng, ban của Công ty cùng người dân nhận quà của chương trình.

Tại chương trình, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng 35 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo xã Cửu An; tặng 30 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo xã Xuân An và 35 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo ở phường An Phước. Mỗi suất gồm 300 ngàn đồng hiện vật và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Sáng cùng ngày, tại làng Groi (thị trấn Kbang, huyện Kbang), Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak tặng 94 suất quà cho các hộ dân trong làng vui Xuân đón Tết.

Được biết, ngày 30-1, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak sẽ tổ chức tặng 106 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Đak Smar và xã Lơ Ku (huyện Kbang). Tổng giá trị của chương trình là 150 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Đức Hoài-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak cho biết: Nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, hiệu quả, công ty còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nhất là đối với các địa phương nơi Nhà máy Thủy điện đứng chân. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, công ty tổ chức chương trình tri ân khách hàng tặng quà nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi.