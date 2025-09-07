Tai nạn hy hữu, thanh niên đi xe máy trên cầu Hà Thanh 1 rơi xuống sông

Theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp, sự việc xảy ra vào khoảng thời gian từ 14 giờ 40 phút đến 14 giờ 50 phút ngày 7-9.
Thời điểm đó, anh Nguyễn Văn H. (SN 1998, ở xã Ngô Mây) điều khiển xe máy biển số 77AH-037.xx đi trên đường Võ Nguyễn Giáp theo hướng Quy Nhơn Đông - Quy Nhơn.
Khi đến đoạn gần chân cầu (phía vòng xoay Đống Đa) thì xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Thời điểm người dân phát hiện, xe máy nạn nhân nằm trên cầu, còn nạn nhân nằm dưới sông Hà Thanh, người bất tỉnh, miệng chảy nhiều máu.
Anh Nguyễn Quốc Đạt-Đội trưởng Đội SOS Bình Định cho biết, vị trí nạn nhân nằm bất tỉnh có nhiều đá, khá nguy hiểm.
Anh H. ngay sau đó được Đội SOS 115 Bình Định sơ cứu, phối hợp cùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê.
Nguyên nhân vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các lực lượng, cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ.