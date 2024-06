Sự lớn mạnh của Báo Gia Lai có đóng góp quan trọng của đội ngũ cộng tác viên

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp hữu ích và tâm huyết của đội ngũ CTV trong việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả.

Tham dự hội nghị có các Phó Tổng Biên tập Khuất Đình Viện, Lương Văn Danh, Đoàn Minh Dưỡng; lãnh đạo các phòng chuyên môn của Báo Gia Lai và hơn 80 CTV đến từ các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan báo chí trên địa bàn.

Mở rộng mạng lưới CTV

Tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Báo; đồng thời, đánh giá công tác bạn đọc-CTV 6 tháng đầu năm và định hướng tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Báo Gia Lai đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông. Đặc biệt, Báo Gia Lai luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng thông tin trên từng ấn phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác tối đa tính năng để bắt kịp xu thế truyền thông đa phương tiện.

Để có được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Báo còn có sự đóng góp to lớn từ đội ngũ CTV. Đến nay, Báo Gia Lai có hơn 200 CTV; trong đó, 50% đã qua đào tạo chính quy về nghiệp vụ báo chí và có tâm huyết với nghề. Mạng lưới CTV được mở rộng đến nhiều ngành, đơn vị và tất cả các địa phương trong tỉnh; có khả năng đáp ứng yêu cầu thông tin chính xác, mang tính thời sự cao. Đặc biệt, nhiều CTV từng là lãnh đạo các sở, ban, ngành nên có kinh nghiệm chuyên sâu theo từng lĩnh vực.

“Trên báo Gia Lai hiện nay có những chuyên mục do CTV phụ trách có chất lượng tốt như: “Sự kiện-Bình luận” do nhà báo Nguyễn Vân Thiêng-Đài Tiếng nói Việt Nam phụ trách; “Tư vấn pháp luật” do Luật sư Bùi Thanh Vũ-Trưởng Văn phòng Luật sư Vinh Phú kiêm Trưởng Chi nhánh Gia Lai phụ trách; “Gương mặt thơ” do nhà thơ Văn Công Hùng phụ trách; “Gia Lai miền nhớ” do các CTV Nguyễn Thị Kim Vân, Thanh Phong, Bùi Quang Vinh, Ngọc Tấn luân phiên viết bài”-Phó Tổng Biên tập Lương Văn Danh khẳng định.

Trong 6 tháng đầu năm, Báo Gia Lai đã tiếp nhận hơn 4.500 tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn của các CTV; lựa chọn biên tập và đăng tải 1.795 tác phẩm (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023). 100% bài của CTV do Tòa soạn đặt đều được sử dụng, đăng tải.

Nhiều đóng góp tâm huyết

Trong không khí thân tình, gần gũi, các CTV bày tỏ vui mừng khi được đồng hành cùng sự phát triển của Báo Gia Lai; đồng thời, đánh giá cao sự đổi mới, phát triển không ngừng của Báo theo hướng nâng cao chất lượng các ấn phẩm cả về nội dung lẫn hình thức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc xa gần.

Cộng tác viên Bùi Quang Vinh nhìn nhận: “Hiện nay, Báo Gia Lai đã từng bước đáp ứng được mục tiêu đổi mới, hữu ích và lan tỏa. Tuy nhiên, thông tin trên báo in còn khá dài, nhiều tin rút tít chưa ấn tượng. Báo cũng cần nghiên cứu, thay đổi một số chuyên mục đã tồn tại lâu năm để tạo nên sự mới mẻ, sinh động cho tờ báo”.

Là một trong những CTV mới của Báo Gia Lai điện tử ở chuyên mục Podcast, anh Nguyễn Hoàng Nam cho rằng trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện nay, Báo Gia Lai nên đẩy mạnh công tác truyền thông và lan tỏa mạnh mẽ thông tin trên các nền tảng số. “Riêng chuyên mục Podcast, ngoài bản tin tổng hợp, hy vọng thời gian đến, Báo Gia Lai mở rộng thêm các chủ đề khác để phục vụ nhu cầu đa dạng của thính giả”-anh Nam đề xuất.

Đồng quan điểm, CTV Phạm Công Quý góp ý: Việc phát triển các nền tảng mạng xã hội là cơ hội tốt giúp bạn đọc tiếp cận và biết đến Báo Gia Lai nhiều hơn. Tuy nhiên, để tăng tính hiệu quả trong việc thông tin, tuyên truyền, thời gian đến, Báo cần chú trọng hơn nữa ở khâu tương tác với bạn đọc trên mạng xã hội.

Ghi nhận sự đóng góp của các CTV, tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Gia Lai đã quyết định tặng giấy khen cho 10 CTV tích cực năm 2024. Đánh giá những ý kiến đóng góp của CTV tại hội nghị là vô cùng xác đáng và quý báu, tuy nhiên, Tổng Biên tập Huỳnh Kiên cũng mong muốn CTV chia sẻ với tình hình khó khăn chung của Báo; đồng thời, khẳng định Báo Gia Lai sẽ tiếp thu, cố gắng khắc phục hạn chế, phấn đấu đứng trong tốp khá của hệ thống báo Đảng địa phương và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Gia Lai cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến đội ngũ CTV cùng gia đình và mong muốn các CTV tiếp tục quan tâm cộng tác, ủng hộ, chia sẻ và lan tỏa Báo Gia Lai đến với đông đảo bạn đọc.