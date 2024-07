Sạt lở đất vùi lấp ôtô khách khiến 8 người chết, 4 người bị thương

Trong số 1.299/2.222 vụ cháy đã được điều tra làm rõ nguyên nhân thì cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tới 72,9%; do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm 18,3%.

Ngày 8/7, tại cuộc báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an cho biết, đã khởi tố 23 bị can, thu giữ 300 tỷ đồng, 500 lượng vàng, hơn 1 nghìn “sổ đỏ”, 2 triệu đô la…