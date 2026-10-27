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Sáp nhập trường học ở Nha Trang: Mới 2 tháng đã đề xuất thay đổi mô hình

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NHÃ UYÊN (theo TTO, TNO, Dân trí)

(GLO)- Sau gần 2 tháng vận hành mô hình trường học quy mô lớn, phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã đề xuất điều chỉnh cách tổ chức các cơ sở giáo dục nhằm giải quyết những khó khăn phát sinh trong thực tế.

Theo đó, thực hiện chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, địa phương đã sáp nhập 26 trường mầm non, tiểu học và THCS thành 3 trường tương ứng với từng cấp học.

Tuy nhiên, việc tinh gọn đầu mối quản lý chưa làm giảm số địa điểm dạy học, trong khi quy mô học sinh và phạm vi quản lý của các trường rất lớn.

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Phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xin chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu. Ảnh: CTV/TNO

Cụ thể, Trường Mầm non phường Bắc Nha Trang có 80 nhóm, lớp với 2.118 trẻ; Trường Tiểu học phường Bắc Nha Trang có 248 lớp với 9.912 học sinh; Trường THCS phường Bắc Nha Trang có 176 lớp với 8.010 học sinh.

Theo Đảng ủy phường Bắc Nha Trang, mô hình quản lý gồm trường chính, phân hiệu và các điểm trường phát sinh bất cập trong phân công nhiệm vụ, ủy quyền và điều hành hoạt động chuyên môn. Một số điểm trường cách trụ sở phân hiệu hơn 10 km, khiến cán bộ quản lý gặp khó khăn khi kiểm tra, giám sát và xử lý công việc tại các cơ sở.

Áp lực còn đến từ việc bố trí nhân sự phục vụ hoạt động giáo dục. Theo cơ cấu được duyệt, mỗi trường có số lượng phó hiệu trưởng nhất định nhưng phạm vi phụ trách trải rộng trên nhiều địa điểm. Trong khi đó, các điểm trường vốn là trường độc lập trước đây vẫn duy trì hoạt động nhưng không có cán bộ quản lý trực tiếp như phân hiệu.

Đáng chú ý, nhân viên y tế, thư viện và thiết bị trường học cũng gặp khó khăn khi phải luân phiên phục vụ nhiều địa điểm. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng xử lý kịp thời các tình huống y tế, tổ chức hoạt động thư viện và bảo đảm điều kiện chăm sóc, học tập cho trẻ em, học sinh.

Trước thực tế trên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Nha Trang đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan, đề nghị cho phép chuyển 13 điểm trường thành phân hiệu trực thuộc 3 trường công lập hiện có.

Theo phương án đề xuất, Trường Mầm non phường Bắc Nha Trang sẽ có 1 trường chính và 8 phân hiệu; Trường Tiểu học có 1 trường chính và 10 phân hiệu; Trường THCS có 1 trường chính và 5 phân hiệu.

Các phân hiệu vẫn trực thuộc trường tương ứng, chịu sự quản lý, điều hành thống nhất của hiệu trưởng, không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản hoặc bộ máy quản lý độc lập.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận kiến nghị và đang phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét. Việc điều chỉnh nhằm hướng đến mô hình quản trị phù hợp hơn với quy mô trường lớp, bảo đảm an toàn và quyền lợi học tập của học sinh sau sắp xếp.

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