Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Từ năm học 2026-2027, bằng đại học không còn phân biệt chính quy hay thường xuyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TNO, Bộ GD&ĐT)

(GLO)- Từ năm học 2026-2027, sinh viên tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo thường xuyên sẽ nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với đào tạo chính quy. Quy định mới mở ra cơ hội học tập linh hoạt, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo.

Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 quy định các hình thức đào tạo trình độ đại học, gồm: đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên, thay cho cách gọi trước đây là đào tạo vừa làm vừa học.

tu-nam-hoc-2026-2027-bang-dai-hoc-khong-con-phan-biet-chinh-quy-hay-thuong-xuyen.png
Từ năm học 2026-2027, sinh viên tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo thường xuyên sẽ nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với đào tạo chính quy. Ảnh minh họa: AI

Căn cứ luật này, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học mới tại Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT ngày 7-7-2026. Thông tư có hiệu lực từ ngày ban hành, thay thế các quy định trước đó về đào tạo đại học và đào tạo từ xa.

Theo quy định mới, đào tạo chính quy được tổ chức tập trung toàn thời gian, trong khi đào tạo thường xuyên cho phép tổ chức học tập linh hoạt hơn. Các cơ sở đào tạo có thể triển khai phương thức học trực tiếp, từ xa hoặc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa theo quy định.

Việc không phân biệt văn bằng theo hình thức đào tạo hướng đến bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng giữa những người học đáp ứng yêu cầu của chương trình. Người học có thể lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện công việc, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn.

Đặc biệt, quy định này tạo thêm cơ hội cho người đã đi làm, người ở xa cơ sở đào tạo hoặc những người không có điều kiện theo học tập trung toàn thời gian. Thay vì phải lựa chọn giữa công việc và việc học, họ có thể chủ động sắp xếp thời gian để tiếp tục học tập, hoàn thiện kiến thức và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT, hoạt động đào tạo phải gắn với chuẩn đầu ra, khối lượng học tập và các điều kiện bảo đảm chất lượng. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình, kết quả đánh giá và tính xác thực của kết quả học tập.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ trong bối cảnh thị trường việc làm liên tục thay đổi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

(GLO)- Trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, các cơ sở đào tạo sư phạm tại Gia Lai chú trọng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề và gắn lý thuyết với thực tiễn trường học.

Có thể bạn quan tâm

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Chính phủ yêu cầu rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp, kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh. Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh của Gia Lai, em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11) trở thành niềm tự hào của Trường THPT số 1 Tuy Phước khi xuất sắc giành giải nhất ở bộ môn Lịch sử. Thành tích này là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng đam mê của nam sinh đất Võ.

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Gia Lai bứt phá với 499 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Kích hoạt “lá chắn” phòng, chống dịch bệnh cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Mở không gian học tập mới từ những tiết học Toán bằng tiếng Anh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.

Trường mới ở vùng biên

Trường mới ở vùng biên

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Gần một tháng sau lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, thầy và trò tại 7 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định nền nếp dạy học.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Sau phản ánh đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm: Thu bao nhiêu là đúng quy định?

Sau phản ánh đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm: Thu bao nhiêu là đúng quy định?

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sau phản ánh của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phải nộp đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm, Trung ương Đoàn đã đề nghị kiểm tra, làm rõ. Theo quy định hiện hành, đoàn viên là sinh viên không hưởng lương chỉ đóng đoàn phí 2.000 đồng/tháng. 

null