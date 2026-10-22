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Ném đá vào tổ ong trong sân trường, 27 học sinh ở Quảng Trị phải nhập viện

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NHÃ UYÊN (theo LĐO, TTO)

(GLO)- Sau khi bị ném đá vào tổ, đàn ong đã lao xuống tấn công hàng loạt học sinh, khiến 27 em phải nhập viện, trong đó một số trường hợp có biểu hiện sốc phản vệ.

Vụ việc xảy ra tại Trường THCS Hải Lăng (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vào đầu giờ học buổi chiều 21-10. Theo thông tin ban đầu, một nhóm học sinh lớp 6 đến trường sớm, phát hiện tổ ong trên cây xà cừ trong sân trường.

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Học sinh bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: BVCC/LĐO

Trong lúc vui chơi, nhóm học sinh dùng đá ném vào tổ ong. Sau đó, đàn ong bay xuống, tấn công các học sinh đang có mặt trong sân trường. Nhiều em bị ong đốt, trong đó có học sinh bị đốt hơn 10 vết.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, khoảng gần 14 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cùng lúc 27 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của Trường THCS Hải Lăng được đưa đến cấp cứu do bị ong đốt. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương và xử trí cho từng học sinh.

Hiện sức khỏe của các em đã ổn định. Tuy nhiên, theo nguyên tắc, người bị ong đốt cần được theo dõi từ 24-48 giờ để đề phòng các phản ứng muộn có thể xảy ra.

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