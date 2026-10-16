(GLO)- Sáng 15-10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui” tại Trường Tiểu học Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai).

Trường Tiểu học Ayun là một trong 12 điểm trường trên cả nước được lựa chọn triển khai Hành trình “Lớp học reo vui” năm 2026. Sau Gia Lai, hành trình sẽ tiếp tục dừng chân tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng.

School Tour “Lớp học reo vui” về với các em học sinh Trường Tiểu học Ayun. Ảnh: Hoàng Hoài

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tôn vinh cô Trần Thị Thái Hà - giáo viên Trường Tiểu học Ayun, một trong 34 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026. Chia sẻ tại buổi lễ, cô Hà bày tỏ: “Đây là niềm vinh dự, nguồn động viên to lớn để tôi tiếp tục cống hiến, gắn bó với nghề và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho học sinh”.

Cô Trần Thị Thái Hà - giáo viên Trường Tiểu học Ayun (giữa) là một trong 34 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo chia sẻ của thầy Nguyễn Ngọc Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ayun: "Thầy cô và học sinh nhà trường rất vui khi được đón hành trình “Lớp học reo vui”. Sự quan tâm của chương trình Chia sẻ cùng thầy cô là động lực để các giáo viên đang giảng dạy ở vùng xa, vùng khó tiếp tục bám bản, gieo chữ, gắn bó với sự nghiệp trồng người”.

Ban tổ chức trao 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt. Ảnh: Hoàng Hoài

Dịp này, Ban Tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng, cùng quà tặng cho học sinh vượt khó học tốt; đồng thời trao quà tri ân đến giáo viên, cán bộ nhà trường, tặng quà cô Trần Thị Thái Hà.

Với mong muốn tạo thêm không gian học tập sinh động cho học sinh, Ban Tổ chức cùng đại sứ và đội ngũ tình nguyện viên phối hợp với nhà trường trang trí, làm mới những khu vực lớp học đã cũ cùng "Góc tri ân" đầy sắc màu để các em học sinh có thể gửi hàng trăm lời nhắn đến thầy cô nhân dịp 20-11.

Bên cạnh hoạt động làm mới lớp học, học sinh được tham gia các trò chơi, trạm trải nghiệm như: Trúc xanh, Đuổi màu bắt ý, Rung chuông vàng, Vượt rào tri thức,... Hào hứng tham gia các trò chơi, em Phạm Nguyên Thắng (lớp 5A1) chia sẻ: “Hôm nay em rất vui vì được tham gia nhiều trò chơi mới. Các hoạt động vừa thú vị, vừa giúp chúng em học thêm nhiều điều hay. Em mong có thêm nhiều chương trình như thế này để chúng em được vui chơi, trải nghiệm và học tập tốt hơn”.