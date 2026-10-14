114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp: Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh

(GLO)- Chính phủ yêu cầu rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp, kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh. Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10-2026.

Chiều 13-10, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Trường Tiểu học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được sáp nhập từ 13 trường cũ, có 287 lớp với hơn 10.500 học sinh - đông nhất cả nước. Ảnh: Bùi Toàn/VnExpress

Theo báo cáo, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Quá trình này giúp giảm 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục, tương đương 50,6%. Bên cạnh đó, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy, góp phần bổ sung nhân lực cho hoạt động dạy học.

Tuy nhiên, sau sắp xếp, một số trường có quy mô rất lớn; nhiều cấp học, phân hiệu và điểm trường nằm cách xa nhau, khiến phạm vi quản lý rộng và công tác điều hành phức tạp hơn. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đánh giá năng lực quản trị, điều kiện cơ sở vật chất và khả năng bố trí đội ngũ tại từng cơ sở.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ trường có quy mô lớn, đặc biệt là 114 cơ sở có trên 100 lớp, kịp thời điều chỉnh những nơi vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh.

Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thiện quy định về vị trí và chế độ việc làm, số lượng người làm việc, số lượng hiệu phó, đảm bảo hiệu quả với quy mô trường, không cào bằng.

Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường, chính sách đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp không còn vị trí việc làm phù hợp…

Đồng thời rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó trong các đơn vị sự nghiệp phù hợp với mô hình cơ sở giáo dục sau sắp xếp, hoàn thành trong năm 2026.

Theo quy định hiện hành, quy mô lớp học tối đa của trường mầm non, phổ thông là từ 30-50 lớp, tùy cấp. Riêng trường liên cấp có 2 mức là 50 lớp (với trường 2 cấp học) và 75 lớp (trường 3 cấp học).

Ngoài ra, việc xây dựng trường nội trú biên giới phải bảo đảm đầy đủ điều kiện vận hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn. Trong đó, chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh là thước đo cuối cùng và quan trọng nhất; tuyệt đối tránh bệnh thành tích, sắp xếp cơ học, cào bằng.