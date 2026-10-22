Vụ nam sinh đánh giáo viên ở Hà Nội: Cơ quan điều tra có kết luận sơ bộ, cô giáo thương tích 12%

(GLO)- Đêm 21-10, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, TP. Hà Nội) cung cấp thêm thông tin về vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo trong lớp học, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị với thương tích 12%.

Theo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có kết luận sơ bộ về vụ việc. Cụ thể, lúc 10 giờ 10 phút ngày 19-10, tại phòng học, học sinh L.H.V. (SN 2009, ngụ xã Tiến Thắng, TP. Hà Nội) đã dùng tay tác động vật lý 2 cái vào đầu và vùng mặt của cô L.T.H. - giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm.

Nam sinh có hành vi đánh cô giáo trong lớp học. Ảnh chụp màn hình: TNO

Nguyên nhân ban đầu được xác định do V. và một số học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà nên trong tiết học, cô H. đã yêu cầu các học sinh này đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ. Vì bực tức nên nam sinh đã dùng tay đánh cô giáo.

Cô H. bị thương, chảy máu ở vùng mũi và phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt (Phú Thọ), sau đó được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Trung tâm Pháp y Hà Nội đã giám định thương tích đối với cô H. và xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 12%.

Trước đó, tối 20-10, đoạn video ghi lại cảnh nam sinh bất ngờ lao tới hành hung cô giáo khi cô đang đứng trên bục giảng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an để giải quyết.

Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nam sinh L.H.V. để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 phê chuẩn theo quy định.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cũng đề nghị các bậc cha mẹ học sinh, học sinh và cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thức; không suy diễn, phán đoán, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra những nhận định chủ quan tạo sự hoang mang gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, tâm lý thầy cô đang giảng dạy cũng như phụ huynh có con đang học tại trường.

Nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng theo đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện trách nhiệm giáo dục, bảo đảm môi trường học đường an toàn, nghiêm túc và nhân văn.