Quảng Nam: Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An (Quảng Nam).

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Điệp, chuyên kinh doanh trang thiết bị giáo dục; Nguyễn Khưu Đông Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phú Vi về hành vi “Đưa hối lộ”; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An; Phạm Điền, nguyên chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An, nay là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Kim Đồng, Hội An; Nguyễn Ngọc Sỹ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An về hành vi “Nhận hối lộ”.

Các đối tượng này cũng đồng thời bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư thực hiện mua sắm các trang thiết bị giáo dục.

Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, Nguyễn Văn Dương đã có hành vi chỉ đạo cho Phạm Điền, Nguyễn Ngọc Sỹ thỏa thuận, nhận tiền và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thu Điệp, Nguyễn Khưu Đông Phong trúng thầu và ăn chia theo giá trị hợp đồng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An đã thực hiện các hợp đồng mua bán trang thiết bị với Điệp, Phong, tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thị Thu Điệp, Nguyễn Khưu Đông Phong cấu thành tội “Đưa hối lộ” được quy định tại khoản 3 Điều 364 Bộ Luật Hình sự.

Hành vi của Nguyễn Văn Dương, Phạm Điền, Nguyễn Ngọc Sỹ cấu thành tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Vụ án tiếp tục được điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.