Pleiku: Thăm hỏi, động viên 5 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

(GLO)- Từ ngày 24 đến 27-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 5 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn các xã, phường: Diên Phú, Biển Hồ, Hoa Lư và Ia Kring.

Tại mỗi gia đình, đại diện đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nỗi đau, sự mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu; đồng thời, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện Ban ATGT TP. Pleiku thăm hỏi, tặng quà gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT tại phường Hoa Lư. Ảnh: B.B

Đại diện Ban ATGT TP. Pleiku nhấn mạnh rằng, TNGT là một trong những vấn đề nhức nhối của toàn xã hội hiện nay. Hậu quả do TNGT để lại không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản mà còn gây bất an trong cộng đồng, tác động tiêu cực đến an sinh xã hội.

Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân, xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh, giảm thiểu nguy cơ xảy ra TNGT.

Dịp này, mỗi gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT đã được Ban ATGT TP. Pleiku trao hỗ trợ 2 triệu đồng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.