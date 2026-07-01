Phường Hoài Nhơn Bắc hoàn thành 18/23 chỉ tiêu nghị quyết năm 2026

(GLO)- Chiều 30-6, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và công bố các nghị quyết, quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự tổ dân phố sau sáp nhập.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết quả, địa phương đã hoàn thành và vượt tiến độ 18/23 chỉ tiêu nghị quyết năm 2026; 5 chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục được theo dõi, đánh giá theo kế hoạch.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt gần 1.501 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 279 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả.

Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường đã kết nạp 52 quần chúng ưu tú vào Đảng; tiếp nhận và giải quyết gần 7.000 hồ sơ hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

6 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc tiếp tục tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc đã công bố nghị quyết, quyết định liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn nhân sự các tổ dân phố trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Thị Nga - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai (thứ 4 từ phải sang) cùng lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao quyết định, tặng hoa cho các bí thư chi bộ tổ dân phố mới. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp, tổ chức lại các khu phố thành tổ dân phố; đồng thời công bố các quyết định của Đảng ủy phường về kết thúc hoạt động các chi bộ khu phố, thành lập chi bộ tổ dân phố mới và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Bên cạnh đó, phường cũng công bố quyết định chuyển loại hình tổ chức Đảng từ chi bộ trực thuộc sang chi bộ cơ sở đối với các chi bộ trường học trên địa bàn; công bố quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, quyết định thành lập ban công tác Mặt trận tại các tổ dân phố sau sắp xếp.

Trao quyết định cho tổ trưởng tổ dân phố mới. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo Nghị quyết của HĐND phường Hoài Nhơn Bắc, 32 khu phố hiện nay được sắp xếp, tổ chức lại thành 15 tổ dân phố và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2026.

Dịp này, lãnh đạo phường đã trao các quyết định thành lập chi bộ, chỉ định bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và các chức danh liên quan của 15 tổ dân phố mới.