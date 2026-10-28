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Thời sự

Phối hợp liên ngành tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

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(GLO)- Chiều 28-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh), Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Chi cục Hải quan khu vực XIV tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Quy chế đề ra các nội dung phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin; tiếp nhận, phân loại, chuyển giao và giải quyết nguồn tin về tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan.

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Các đơn vị thực hiện thủ tục ký kết quy chế phối hợp. ﻿Ảnh: Hoàng Vũ

Qua đó, bảo đảm các nguồn tin được xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình xác minh, điều tra; đồng thời tạo điều kiện để Viện Kiểm sát thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ngay từ đầu.

Việc ký kết quy chế góp phần thống nhất quy trình phối hợp, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.

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