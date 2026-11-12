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Thời sự

Xã Tuy Phước gia cố các điểm xung yếu trên đê sông Hà Thanh

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(GLO)- Sáng 12-11, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng dân quân xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cùng người dân thôn Vân Hội khẩn trương gia cố thân đê sông Hà Thanh, đoạn qua khu vực trạm bơm Vân Hội, nhằm ngăn ngừa nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn tuyến đê khi nước lũ đang dâng cao.

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Các lực lượng tham gia gia cố thân đê sông Hà Thanh. Ảnh: Trọng Lợi

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện 1 điểm trên thân đê tại khu vực này có dấu hiệu thẩm thấu, rò rỉ nước. Trong khi đó, mực nước sông tiếp tục dâng cao, có nguy cơ tràn vào, gây ngập cống dẫn nước từ trạm bơm.

Trước tình hình đó, chính quyền xã Tuy Phước khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và vật tư để xử lý điểm xung yếu.

Dưới trời mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ và người dân vẫn khẩn trương xúc cát vào bao tải, vận chuyển đến vị trí có nguy cơ thẩm thấu để đắp gia cố, bảo vệ thân đê.

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Vị trí thân đê sông Hà Thanh có dấu hiệu bị thẩm thấu nước, buộc gia cố khẩn cấp để ngăn ngừa xói lở. Ảnh: Trọng Lợi

Theo người dân địa phương, nếu không xử lý kịp thời, dòng nước thấm qua thân đê có thể tạo dòng chảy xoáy, khoét sâu vào chân đê, dẫn đến xói lở và tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê. Đến trưa cùng ngày, công tác gia cố cơ bản hoàn thành, bảo đảm an toàn bước đầu cho khu vực.

Đáng chú ý, đây không phải là điểm xung yếu duy nhất trên tuyến đê sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội. Trước đó, ngày 11-11, một đoạn đê khác cũng xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, nước xoáy khoét sâu vào thân đê, đe dọa gây sạt lở trên diện rộng nếu không được xử lý kịp thời.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Tuy Phước đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương gia cố. Đến 22 giờ cùng ngày, việc khắc phục hoàn thành, góp phần bảo vệ tuyến đê và khu dân cư trong vùng.

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Nước lũ sông Hà Thanh lên rất nhanh vào trưa 12-11. Ảnh: Trọng Lợi

Trước diễn biến lũ trên sông Hà Thanh còn phức tạp, xã Tuy Phước tiếp tục bố trí lực lượng theo dõi, kiểm tra các vị trí xung yếu dọc tuyến đê, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để chủ động xử lý, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

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