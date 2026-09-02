Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2050

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 27-8-2026, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai) đến năm 2050, với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 14.308 ha.

Phạm vi điều chỉnh gồm hai phần: phần trên bán đảo Phương Mai rộng khoảng 12.000 ha thuộc phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước Đông, Cát Tiến, Ngô Mây; phần thuộc xã Canh Vinh rộng khoảng 2.308 ha. Thời hạn quy hoạch chia làm hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2050.

Theo quyết định, Khu kinh tế Nhơn Hội được xác định là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, trọng tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời là trung tâm logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, giữ vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Quy hoạch dự báo đến năm 2035, dân số khu kinh tế đạt khoảng 160.000 - 170.000 người, nhu cầu đất xây dựng khoảng 8.200 - 9.100 ha; đến năm 2050, dân số khoảng 320.000 - 360.000 người, nhu cầu đất xây dựng khoảng 11.000 - 11.600 ha.

Không gian khu kinh tế được tổ chức theo mô hình một hành lang liên kết tổng hợp Đông - Tây (dựa trên các trục quốc lộ 19, 19B, cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku), ba chuỗi/vành đai phát triển (chuỗi du lịch - dịch vụ - đô thị ven biển; vành đai sinh thái đầm Thị Nại - núi Phương Mai; hành lang công nghiệp - đô thị - logistics phía Tây gắn với Canh Vinh và các khu vực phát triển sản xuất) và năm trung tâm động lực (gồm: Cát Tiến, trung tâm du lịch - dịch vụ - đô thị, trung tâm hành chính - đô thị - du lịch ven vịnh Mai Hương, trung tâm du lịch sinh thái gắn với đầm Thị Nại - núi Phương Mai và trung tâm động lực công nghiệp - đô thị - dịch vụ Vân Canh).

Khu kinh tế được tổ chức thành 8 phân khu chức năng, với định hướng phát triển, quy mô diện tích và dân số riêng.

Phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai) đến năm 2050, với quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 14.308 ha. Ảnh: TL

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch định hướng đồng bộ hệ thống giao thông đối ngoại (cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh, các quốc lộ 1, 1D, 19B, 19C), đường sắt (nâng cấp ga Diêu Trì thành ga tổng hợp, phát triển các ga logistics), hàng hải - đường thủy (cảng biển Gia Lai, khu bến Nhơn Hội phục vụ hành khách) và hàng không (đầu tư Cảng hàng không Phù Cát đạt tiêu chuẩn cấp 4E, công suất khoảng 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050). Quy hoạch cũng xác định nhu cầu cấp nước, cấp điện, viễn thông, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Quyết định nêu rõ các nhóm dự án ưu tiên đầu tư gồm hoàn thiện hệ thống giao thông khung; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống cấp nước, cấp điện, viễn thông; nâng cấp các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang; xây dựng khu tái định cư và các cơ sở y tế, giáo dục, đào tạo.

Chính phủ giao UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ đồ án, tổ chức công bố công khai quy hoạch, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và rà soát các quy hoạch, dự án liên quan để bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt. Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát, đóng dấu thẩm định hồ sơ và hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Quyết định số 1664/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.