(GLO)- Theo RT ngày 26/5, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của đảng Tự do ở Washington. Trong đó, ứng viên đảng Cộng hòa nhắc lại lời hứa chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, đồng thời cam kết khôi phục "hòa bình và ổn định" nếu ông trở lại nắm quyền.

"Tôi cam kết sẽ khôi phục hòa bình và ngăn chặn 'cuộc hành quân tới Thế chiến III' của Tổng thống Mỹ đương nhiệm", ông Trump nói.

Tại cuộc gặp trước đó với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng ông có "một kế hoạch chi tiết có thể kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ".

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng nhận xét rằng nước Mỹ đang trở thành "một quốc gia lụi tàn" dưới sự lãnh đạo của chính quyền hiện tại. Ứng viên đảng Cộng hòa nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của ông là chấm dứt tình trạng khủng hoảng ở biên giới, ngăn chặn việc chính phủ lãng phí tiền thuế vào các cuộc xung đột nước ngoài và bảo vệ chủ quyền Mỹ.

Sự xuất hiện của ông Trump tại sự kiện của đảng Tự do- điều bất thường đối với ứng viên đảng Cộng hòa, cho thấy ông không xem nhẹ mối đe dọa từ các ứng viên độc lập như Robert F. Kennedy Jr., người từ lâu phản đối vaccine và xuất hiện tại sự kiện của đảng Tự do cuối tuần qua. Đảng Tự do ngày 26/5 cũng từ chối đề cử ông Kennedy cho cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ban tổ chức của đảng Tự do cho biết họ đã mời Tổng thống Biden phát biểu tại đại hội cuối tuần qua, song ông từ chối tham dự.

Cựu tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ quan điểm giải quyết mọi vấn đề xoay quanh lợi ích của Mỹ. Với xung đột Nga- Ukraine, ông Trump từng tuyên bố nếu là tổng thống Mỹ thì có thể giải quyết chỉ trong 1 ngày khi đôi bên chịu ngồi vào bàn đàm phán. Ông cũng chỉ trích nhiều chính sách khác của tổng thống Mỹ đương nhiệm Biden.