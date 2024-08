Ông Trần Văn Quy: Cán bộ thôn “2 giỏi”

Thâm niên 15 năm làm Trưởng thôn và gần 5 năm đảm nhận cùng lúc Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông Quy tường tận cuộc sống của từng hộ dân trong khu dân cư. Thôn có 165 hộ với 704 khẩu; trong đó có 4 hộ dân tộc thiểu số phía Bắc, 3 hộ nghèo do già yếu, bệnh tật. Chi bộ thôn có 17 đảng viên, hầu hết sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình ông Quy thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm từ cà phê, sầu riêng, chanh dây.

Ông Quy chia sẻ: “Tôi trồng xen 120 cây sầu riêng giống Monthong với 3,2 ha cà phê. Hiện 90 cây sầu riêng cho thu hoạch dự kiến đạt 7 tấn quả (giá bán tại vườn hơn 80 ngàn đồng/kg). Diện tích cà phê già cỗi, tôi tái canh bằng giống cà phê Thiện Trường và xanh lùn cho năng suất cao. Ngoài ra, tôi thuê thêm 5 sào đất trồng chanh dây và làm đại lý phân phối cây giống chanh dây của Nafoods”.

Ông Quy cho rằng, muốn tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân thì trước hết người đứng đầu ở cơ sở phải gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động. Vì vậy, ngoài chủ động trong phát triển kinh tế gia đình, ông luôn dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên để cùng cấp ủy chi bộ trao đổi, bàn bạc, vận dụng phù hợp.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ông cùng với cấp ủy chuẩn bị nội dung, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm gợi ý để các đảng viên góp ý thảo luận làm rõ, triển khai thực hiện. Bám sát tình hình thực tế, Chi bộ xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng đảng viên, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới...

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, cấp ủy chi bộ phân công đảng viên, các chi hội, đoàn thể và phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận thôn trong việc bám nắm địa bàn dân cư, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Ông Trần Trọng Hường-Đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Tiên-chia sẻ: “Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Sau cuộc họp, bám sát nghị quyết và nhiệm vụ, các đảng viên chủ động triển khai thực hiện. Ông Quy là người nhiệt tình, trách nhiệm và luôn công khai, dân chủ trong mọi việc. Đặc biệt là trong các khoản vận động, đóng góp làm đường giao thông nông thôn, tạo niềm tin và sự đồng thuận của người dân”.

Theo ông Quy, khi người dân đồng thuận thì việc gì cũng xong. Đối với việc làm đường giao thông, bà con cử người thu tiền, quản lý, thôn chỉ thực hiện chức năng giám sát. Năm 2023, thôn đã vận động người dân đóng góp hơn 800 triệu đồng làm 2,6 km đường giao thông nông thôn và xây hội trường theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Từ đầu năm đến nay, thôn vận động người dân đóng góp 255 triệu đồng để đối ứng làm 850 m đường bê tông nội đồng; phối hợp cùng bà con thôn Hoàng Yên thi công 850 m đường chung với nguồn vốn đối ứng gần 255 triệu đồng.

Ông Đỗ Văn Dũng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn: “Đảm nhận cùng lúc 2 nhiệm vụ song nhiệm vụ nào đồng chí Trần Văn Quy cũng hoàn thành tốt. Đồng chí còn là gương sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà con trong vùng”.

“Bà con thống nhất năm 2025 tiếp tục đóng góp kinh phí hoàn thành 2,1 km đường giao thông nội đồng, đảm bảo các tuyến đường nội thôn, nội đồng đều được bê tông hóa. Bên cạnh đó, người dân cũng đồng thuận đóng góp các quỹ và kinh phí lắp 2 camera an ninh và 8 đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời ở các ngã ba, ngã tư giúp đi lại an toàn, đảm bảo an ninh trật tự”-ông Quy cho hay.

Đi đầu thực hiện nhiệm vụ, ông Quy có 9 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2015-2023); Chi bộ thôn Hoàng Tiên 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2020-2023). Năm 2020, ông Quy được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bằng khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015-2019); năm 2024, ông được Chủ tịch UBND huyện Chư Prông tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.