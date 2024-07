Đứng giữa vườn cà phê trồng xen cây hồ tiêu đang sum suê trái, nét vui hiện hữu trên khuôn mặt Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ksor Phiếu. Anh hởi cho biết: “Mảnh vườn này rộng 2 ha. Năm rồi, chỉ tính riêng cây cà phê, gia đình mình thu được hơn 400 triệu đồng. Nếu năm nay được giá như vụ trước, gia đình sẽ mua thêm đất trồng thử nghiệm một số loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, chanh dây”.

Bên cạnh canh tác cà phê và hồ tiêu, gia đình anh Phiếu còn chăn nuôi 17 con bò. “Trước đây, gia đình mình chỉ trồng cà phê, đời sống cũng khó khăn. Nguyên nhân là do kỹ thuật chăm sóc cây trồng còn hạn chế, giá cà phê cũng phập phù. Đến năm 2008, sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mình tự nghĩ phải làm gì đó để xứng đáng với sự tin tưởng của bà con và lãnh đạo xã. Khi biết xã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, mình liền tham gia và tích cực mượn sách báo đọc thêm.

Mình đem những điều học được áp dụng vào thực tế thì hiệu quả kinh tế đạt cao hơn. Có tiền dư, mình mua thêm bò về nuôi. Bò có giá cao nên bán 1 con là lo được bao nhiêu việc quan trọng. Vợ mình cũng nuôi thêm gà, heo, trồng rau xanh nên nguồn thức ăn cho gia đình ít phải mua. Cách đây mấy năm, gia đình mình cũng đã xây được ngôi nhà mới trị giá hơn 250 triệu đồng và mua được xe máy, công nông”-ông Phiếu kể.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực vận động bà con tham gia đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm; xóa bỏ vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Phiếu cũng là thành viên tích cực trong tổ tự quản an ninh trật tự của thôn, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các gia đình nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật.

Thiếu tá Vũ Hùng Cường-Trưởng Công an xã Ia Hrung-thông tin: Anh Phiếu rất tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Rất nhiều lần, Phiếu đi cùng cán bộ Công an xã xuống tận nhà dân tuyên truyền, vận động bà con ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Anh cũng thường nhắc nhở các gia đình không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cùng với đó, Ksor Phiếu cũng không ngại khó khăn, thường xuyên gặp gỡ các Mạnh Thường Quân kêu gọi ủng hộ kinh phí để giúp đỡ hộ nghèo hay cải tạo cảnh quan trong thôn. Điển hình như đầu năm 2023, từ lời kêu gọi của Phiếu, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai đã hỗ trợ kinh phí để thôn làm hệ thống chiếu sáng trên trục đường chính.Từ khi có đèn đến nay, người dân đi lại thuận lợi, ít xảy ra tai nạn giao thông hơn.

Ngoài ra, anh Phiếu còn rất sẵn lòng hỗ trợ người dân trong thôn phát triển kinh tế. Ông Ksor Tí chia sẻ: “Anh Phiếu sẵn sàng cho các gia đình vay mượn tiền và cầm tay chỉ việc trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế. Nhiều hộ trong thôn đã giàu lên nhờ sự giúp đỡ của ông Phiếu”.

Trao đổi với P.V, ông Thái Hồng Cương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung-cho biết: Gia đình ông Phiếu là hộ khá giả ở thôn Blo Dung. Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Blo Dung, ông Phiếu kịp thời triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân biết và thực hiện theo. Qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt lồng ghép các thôn, làng, Ksor Phiếu cũng đã vận động bà con xóa bỏ các hủ tục. Ở thôn Blo Dung, an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn được giữ vững. Đời sống của 200 hộ dân trong thôn từng bước khởi sắc.