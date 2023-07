Nữ Trung Quốc thắng Haiti dù thiếu người, giành quyền tự quyết

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực giành chiến thắng trong cuộc so tài với Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30 ngày 27.7.

(GLO)- Chiều 26-7, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu thứ 2 ở lượt về vòng loại bảng C Giải U15 Quốc gia 2023.

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” do Hội Nông dân huyện Mang Yang tổ chức đã khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội bóng chuyền xã Đak Yă.

(GLO)- Sau thất bại đáng tiếc trước U15 SHB Đà Nẵng ở vòng cuối của lượt đi, chiều 24-7, U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã khởi động lượt về với màn đón tiếp U15 Quảng Nam trên sân Hàm Rồng trong khuôn khổ vòng loại bảng C Giải U15 Quốc gia 2023.

Chiều 21-7, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng đã diễn ra trận cầu tâm điểm của lượt đi vòng loại bảng C Giải U15 Quốc gia 2023 giữa U15 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và U15 SHB Đà Nẵng.

(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-7), Trung tâm văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi hội Vovinam thị xã An Khê tổ chức Giải Vovinam thị xã An Khê (mở rộng) năm 2023.