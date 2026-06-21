Nhật Bản chiến thắng tưng bừng trước Tunisia

(GLO)- Những Samurai xanh đã có một trận đấu lấn lướt hoàn toàn trước Tunisia và giành chiến thắng tưng bừng trong lượt trận thứ 2 của bảng F trong khuôn khổ World Cup 2026.

Sau trận đấu ngoan cường trước Hà Lan ở vòng đấu đầu tiên của bảng F, đội tuyển Nhật Bản tràn trề tự tin trước đại diện đến từ châu Phi.

Các cầu thủ Nhật Bản thắng đậm trước Tunisia. Ảnh: Reuters

Và thầy trò huấn luyện viên Moriyasu đã tràn sang phần sân đối phương tấn công ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Màn phủ đầu của Samurai xanh đã khiến Tunisia choáng váng và không thể chống cự.



Nhật Bản có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 4

Ngay ở phút thứ 4, mành lưới của đội bóng châu Phi đã rung lên sau pha dứt điểm cận thành của Kamada. Màn trình diễn thêu hoa dệt gấm của Nhật Bản tiếp tục mang về trái ngọt.

Ngoài một thế trận vượt trội, Nhật Bản đã tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1. Phút 31, Ueda đi bóng rồi dứt điểm hiểm hóc từ cự ly gần 28 m nâng tỷ số lên 2-0.

Ueda dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 cho Samurai xanh

Bị dẫn với khoảng cách khá sâu, Tunisia không còn gì để mất bởi 1 trận thua sẽ khiến họ chính thức dừng bước từ vòng bảng. Bởi vậy, Tunisia đã vùng lên chơi tấn công trong hiệp 2.

Tuy nhiên, các mũi công của Tunisia đã dễ dàng bị bẻ gãy ngay từ khu vực trung tuyến. Nhật Bản vẫn kiểm soát tốt thế trận của mình dù không cầm bóng quá nhiều.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Ito cho Nhật Bản

Thậm chí, họ còn xát muối vào nỗi đau của người hâm mộ Tunisia với 2 bàn thắng trong những tình huống tấn công chớp nhoáng. Ueda hoàn tất cú đúp với một pha đánh đầu, còn Ito cũng đã ghi danh lên bảng tỷ số.

Với chiến thắng 4-0, Nhật Bản tạm xếp thứ 2 bảng F sau Hà Lan khi cùng có 4 điểm và hiệu số +4 nhưng đứng sau do thua số bàn thắng.