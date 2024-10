Nhà máy Đường An Khê kết nghĩa với xã Sró

Các đại biểu dự lễ kết nghĩa giữa Nhà máy Đường An Khê với xã Sró. Ảnh: Ngọc Minh

Sró là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro. Toàn xã có 8 thôn, làng với 991 hộ/4.571 khẩu, dân tộc thiểu số chiếm 88,6%; hộ nghèo chiếm 40,46%.

Tại lễ kết nghĩa, Ban Giám đốc Nhà máy Đường An Khê và đại diện lãnh đạo xã Sró đã ký kết bản giao ước kết nghĩa.

Theo đó, Nhà máy Đường An Khê sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nắm vững tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong xã; kịp thời phát hiện, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh tại làng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những bức xúc, khó khăn, vướng mắc.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng làng, xã, cụm dân cư an toàn, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nhà máy Đường An Khê sẽ ưu tiên đầu tư vốn, giống, phân bón, cơ giới hóa; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nhà máy Đường An Khê và đại diện lãnh đạo xã Sró (huyện Kông Chro) ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: Ngọc Minh

Xã Sró tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không nghe, không tin, không làm theo sự xúi giục của bọn xấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vận động dân làng tích cực lao động sản xuất, trồng mía giúp nhau xóa đói giảm nghèo và gắn kết với Nhà máy, không bán mía cho các Nhà máy khác tạo sự phối hợp giữa nhân dân, chính quyền địa phương và Nhà máy ngày càng phát triển bền vững. Vận động con em trong độ tuổi đến trường, tham gia thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe và công tác kế hoạch hóa gia đình.

Dịp này, Nhà máy Đường An Khê tặng 1 suất quà cho xã Sró, 10 suất quà cho 10 hộ nghèo, 8 suất quà cho các thôn, làng của xã. Tổng giá trị các suất quà gần 30 triệu đồng.