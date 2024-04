Sau khi ra tay sát hại dã man cô gái là nhân viên quán cà phê để cướp xe máy, xác định hung thủ đang trốn trong rừng chanh rộng 50 ha, 1.000 công an được Công an TP.HCM điều động tham gia truy bắt, buộc nghi phạm phải trả giá về hành vi của mình.

Ngày 19-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra, làm rõ về hành vi “Loạn luân”.